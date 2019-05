Saryusz-Wolski: Wpływy Rosji w PE sięgają bardzo głęboko

Europoseł PiS Jacek Saryusz-Wolski ocenia, że wpływy Rosji w PE sięgają bardzo głęboko. Jak mówił na antenie telewizji Republika, są to agenci wpływu, którzy pod różnymi przykrywkami próbują wpływać na rozstrzygnięcia i decyzje parlamentu.

Bruksela zagłębiem szpiegów W stolicy Unii Europejskiej funkcjonuje kilkuset chińskich i rosyjskich szpiegów. Niemiecki „Welt am Sonntag” alarmuje, że stolica Unii... zobacz więcej

– W Brukseli był taki moment – dwa czy trzy miesiące temu – że źródła brukselskie podały, że jest około 250 szpiegów chińskich i 250 bodajże rosyjskich – przypomniał europoseł, lider stołecznej listy PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego.



Pytany, czy są to lobbyści, stwierdził, że to ludzie, którzy pod różnymi przykrywkami – jako dziennikarze, lobbyści, organizacje pozarządowe – są używani przez służby. Dane podane przez europosła nie są – jak zaznaczył – danymi oficjalnymi, ale „są to dane z dobrych źródeł”.



Saryusz-Wolski podkreślił, że tylko tu szpiegów policzono, a jak zauważył – połowa czy duża część dyplomatów niektórych krajów – to ludzie którzy są zaangażowani również w działalność specjalną.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Europoseł wyjaśnił na czym polega praca tych ludzi. – Mówiąc starym językiem na „szpiegowaniu”. Chodzi o wpływ na proces decyzyjny. To są agenci wpływu. To są ludzie, którzy pod różnymi przykrywkami próbują wpłynąć na nastój, na opinię i na końcu drogi na rozstrzygnięcia i decyzje – mówił. Jako przykład podał gazociąg Nord Stream, którego historia – w jego ocenie – to przedmiot bardzo intensywnej działalności służb.Saryusz-Wolski w rozmowie zwrócił także uwagę, że europarlamencie jest około 100 posłów, którzy głosują „prorosyjsko”. Są zarówno z skrajnej lewicy jak i prawicy. – To są tzw. przyjaciele Rosji – powiedział. To właśnie oni głosują inaczej niż reszta np. nad raportem Anny Fotygi o dezinformacji rosyjskiej w Europie.