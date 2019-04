Prezydent: W jednej sprawie jesteśmy zgodni: Europa – to my, Unia Europejska – to my

– Przed piętnastu laty Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Był to wynik decyzji podjętej przez naród w referendum i efekt wspólnych starań wielu osób, które działając ponad politycznymi podziałami uznały, że taka jest właśnie polska racja stanu – powiedział prezydent Andrzej Duda w orędziu wygłoszonym w przededniu 15. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Prezydent zwracając się do rodaków podkreślił, że „członkowstwo w Unii Europejskiej zmieniło wiele dziedzin naszego życia, stało się wyzwaniem, ale i przyniosło wiele korzyści. – Otwarcie granic dało Polskom nowe możliwości. Wiele polskich firm odniosło sukces w Europie, a Polska zmieniła się dzięki dobrze wykorzystanym środkom unijnym – podkreślił Andrzej Duda.



Prezydent podkreślił, że tych wszystkich osiągnięć nie byłoby, gdyby nie wspólny wysiłek i ciężka praca milionów Polaków. – Otwarcie granic nie było zapowiedzią łatwego życia, wspólny rynek nie oznaczał zniesienia konkurencji, a unijne pieniądze same niczego nie zdziałały. Jak zaznaczył, „to my dobrze wykorzystaliśmy swoją szansę”.



– Dlatego chcę z całą mocą podkreślić, że sukces piętnastu lat naszego członkostwa w Unii Europejskiej to wielki sukces nas wszystkich – mówił prezydent w swoim orędziu do narodu.



Jak podkreślił prezydent, „po latach izolacji za żelazną kurtyną, jesteśmy dziś częścią wielkiej, europejskiej wspólnoty”. – Bierzemy odpowiedzialność za jej kształt i jej przyszłość. Jesteśmy liderem inicjatywy Trójmorza, której celem jest gospodarczy sukces Europy Środkowej. Działamy w Grupie Wyszehradzkiej, współpracujemy ze wszystkimi państwami Europy – przypomniał.



– My, Polacy, dostrzegamy wyzwania, które stoją przed unijną wspólnotą, choć często miedzy sobą różnimy się w ich ocenie. W jednej sprawie jesteśmy zgodni: Europa – to my, Unia Europejska – to my – podkreślił prezydent.



Andrzej Duda zauważył, że Polacy podjęli historyczną decyzję gwarantującą nasze członkostwo w Unii, a „każdy, kto próbuje dziś wzbudzić niepokój co do naszej obecności w Unii Europejskiej, postępuje wbrew interesowi Polski.



– Naszym celem i zadaniem jest nowoczesna Polska w zjednoczonej Europie. Głęboko wierzę, że idea budowy Europy silnej, bezpiecznej i sprawiedliwej wznoszonej na fundamencie wspólnej tożsamości przetrwa współczesną próbę czasu i pozostanie dla naszej ojczyzny źródłem pomyślności. Tego życzę Polsce, Europie i nam wszystkim – zakończył prezydent swoje wystąpienie.