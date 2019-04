Modelka wskoczyła do wody, by ratować swoje psy. Utonęła

Brazylijska modelka Caroline Bittencourt zmarła przy próbie uratowania swoich psów przed utonięciem na plaży w Sao Paulo. Sprawę opisał portal foxnews.com.

37-letnia modelka wyskoczyła ze swojego katamaranu, by uratować jej dwa psy, które wypadły z łodzi. Jak relacjonował teść kobiety, mąż modelki, Jorge Sestini, wskoczył do oceanu, by wyciągnąć ją. Sam został uratowany kilka godzin później.



Ciało Bittencourt zostało znalezione w poniedziałek w pobliżu plaży Cigarras w Sao Paulo.



„Jesteśmy wdzięczni za wsparcie i serdeczne wiadomości, które otrzymaliśmy od przyjaciół i fanów Carol” – napisała córka modeli Isabelle Bittencourt na Instagramie.



Mąż modelki był w „stanie szoku”.



– Jorge próbował ją uratować. Zobaczył tonącą Carol i nie był w stanie jej uratować. To była dla niego straszna chwila – powiedział przedstawiciel rodziny.



Nie wiadomo, co stało się z psami, które próbowała ratować Bittencourt.

