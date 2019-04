Margaret, Kamil Bednarek, Zakopower – to tylko część artystów, którzy występują na koncercie „Gramy dla Europy” na PGE Narodowym. To widowisko muzyczne na cześć 15 lat Polski w Unii Europejskiej. Na błoniach stadionu bawi się nawet kilkanaście tysięcy widzów. O północy nastąpi symboliczne odliczanie od 28 do 1. 28 to liczba państw, które są członkami Unii Europejskiej. Każda liczba będzie odliczana w innym języku. Na końcu będzie można zobaczyć pokaz pirotechniczny.

