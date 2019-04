Roksana Węgiel nie zaśpiewa w Izraelu. „Trzymam kciuki za Tulię”

– Miałam występować jako gość z moją piosenką „Anyone I Want To Be”, ale plany się pozmieniały i będę tam miała tylko wywiad – zapowiedziała 14-letnia laureatka Eurowizji Junior, która miała wystąpić podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2019 w Tel Awiwie. Wyjaśniła, że taka jest decyzja organizatora. – Nie zależy to totalnie od nas – tłumaczyła.

Motywy takiej decyzji Izraelczyków nie są znane.



Roksana Węgiel miała wystąpić w Tel Awiwie gościnnie, Polskę reprezentuje na konkursie zespół Tulia. – Trzymam kciuki za Tulię. Myślę, że dziewczyny będą godnie nas reprezentować i że spodoba się to ludziom, którzy będą oceniać, ponieważ jest to coś innego – powiedziała piosenkarka.



Roksana Węgiel w lutym 2018 r. wygrała finał „The Voice Kids” w TVP. We wrześniu 2018 r. Telewizja Polska ogłosiła, że młoda artystka będzie reprezentować Polskę na Konkursie Piosenki Eurowizji w Mińsku, 25 listopada 2018 r. Piosenkarka wygrała finał tego konkursu, śpiewając piosenkę „Anyone I Want To Be”, z którą miała wystąpić także w Izraelu.



64. Konkurs Piosenki Eurowizji w Tel Awiwie będzie trwać od 14 do 18 maja 2019 r. Izrael jest organizatorem tegorocznej edycji, ponieważ reprezentantka tego państwa wygrała poprzedni konkurs.

