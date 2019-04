Partner Biedronia oskarżył PiS. Podstawa: fake news „Gazety Wyborczej”

„Te nierozsądne działania PiS to absurdalna i zła decyzja, która uderzy w mieszkańców i mieszkanki naszego regionu” – pisze „w imieniu struktur Wiosny Roberta Biedronia na Dolnym Śląsku” Krzysztof Śmiszek, partner życiowy Roberta Biedronia, a od niedawna działacz Wiosny. Śmiszek apeluje do władz województwa, by nie rezygnowały z zakupu pociągów. Ale decyzji o rezygnacji nikt nie podejmował.

Polityk twierdzi, że „zarząd województwa dolnośląskiego rezygnuje z 85 mln dotacji z funduszy europejskich i wycofuje się z zakupu 11 nowoczesnych pociągów dla Kolei Dolnośląskich”.







Informację o rezygnacji z zakupu i związaną z tym stratą 85 mln zł unijnej dotacji podała dzień wcześniej „Gazeta Wyborcza”, a za nią powtórzyły ją media lokalne i branżowe. Ale, jak wyjaśniają Koleje Dolnośląskie, nastąpiło jedynie unieważnienie przetargu, ponieważ nawet najkorzystniejsza oferta przekraczała założony budżet o około 20 proc.





źródło: Koleje Dolnośląskie, Wiosna Roberta Biedronia, „Gazeta Wyborcza”

Przewoźnik zapowiada, że nie zamierza rezygnować z zakupu i rozpisze kolejny przetarg. Przypomina również, że z tej samej przyczyny poprzedni zarząd również unieważnił pierwszy przetarg na nowe pojazdy i rozpisał następny. Było to przed wyborami samorządowymi i województwem nie współrządziło jeszcze Prawo i Sprawiedliwość, któremu, podobnie jak koalicjantowi (Bezpartyjnym Samorządowcom), Śmiszek zarzuca „nierozsądne działania”.Inwestycja dotyczy zakupu 11 nowoczesnych składów, 6 spalinowych i 5 elektrycznych, które miałyby kursować z Trzebnicy przez Wrocław do Sobótki (spalinowe) i linią obwodową Jelcz – Wrocław Sołtysowice – Wrocław Główny – Wrocław Brochów – Jelcz. Wymienione przez działacza Wiosny wykluczone kolejowo miejscowości leżą w innych rejonach województwa.