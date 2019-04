Wypadek busa w Morągu. Jechały nim podopieczne domu dziecka

Kierowca i trzy nastoletnie podopieczne domu dziecka zostali ranni w zderzeniu samochodu osobowego z busem na drodze między Ostródą a Łuktą (woj. warmińsko-mazurskie). Według policji życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo.

Do wypadku doszło po południu na drodze wojewódzkiej w pobliżu miejscowości Molza.



– Busem podróżowały podopieczne domu dziecka w Morągu - dwie 15-latki i 17-latka, a także ich opiekunka – poinformowała mł. asp. Anna Karczewska z ostródzkiej policji.



Jak dodała, w wypadku zostały ranne cztery osoby. – Trzy nastolatki przetransportowano do szpitala dziecięcego w Olsztynie, a kierowcę samochodu osobowego do szpitala w Ostródzie. Ze wstępnych informacji wynika, że są to obrażenia, które nie zagrażają ich życiu – powiedziała policjantka.



Według niej dwie pozostałe osoby z busa nie wymagały hospitalizacji, udzielono im pomocy na miejscu.



Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia policjanci. Początkowo zakładano, że do wypadku mógł przyczynić się motocyklista, który miał wykonać niebezpieczny manewr i oddalić się z miejsca zdarzenia, ale po rozpytaniu świadków wykluczono tę wersję. Obaj kierowcy uczestniczący w wypadku byli trzeźwi.



Droga wojewódzka nr 530 z Ostródy do Łukty jest zablokowana, utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Policja zorganizowała objazdy przez Molzę.





