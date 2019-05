Politolog: UE stoi na rozdrożu. Wciąż nie jest pewne, w jakim kierunku pójdzie

– Europa, tak jak w 2004 r., jest na rozdrożu: czy ma iść w kierunku federalizacji, czy pozostać konfederacją państw narodowych, dbających o zachowanie tożsamości. To pytanie, które jest po 15 latach wciąż otwarte, UE nie odpowiedziała na nie. Pewne znaki pokazują, że wspólnota nie jest dziś gotowa, by zrobić dziś krok do przodu, w kierunku większej federalizacji – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info Artur Wróblewski, politolog Uczelni Łazarskiego.

Rozmowa dotyczyła tego, jak przez ostatnich 15 lat zmieniała się Unia Europejska i jaka przyszłość przed nią stoi.



Wróblewski uważa, że Polska jest beneficjentem wejścia do UE. Decydują o tym mają czynniki finansowe.



– Odejmując składkę wpłaconą do budżetu unijnego, a było to 53 mld euro, zostaje 109 mld na czysto, które otrzymaliśmy z UE. Doszło do wzrostu gospodarczego i dobrobytu, który widać gołym okiem. Polska zaczyna doszlusowywać do krajów Europy Zachodniej – powiedział politolog. Jego zdaniem, przez ten okres doszło również do znaczącej zmiany stosunków w Europie.



– UE poszerzyła się w 2004 r. o kilkanaście państw. Trzeba podkreślić, że przez ten czas dzięki pieniądzom unijnym nastąpiło wyrównanie poziomów rozwoju krajów wschodnio- i zachodnioeuropejskich. Wstąpienie do UE było bodźcem rozwojowym dla krajów nowej Europy. Stało się to w myśl wizji Jana Pawła II, który mówił, że Europa powinna oddychać dwoma płucami – wschodnim i zachodnim – stwierdził.

Jak mówi Wróblewski, w samym 2004 r. nie można było przewidzieć ewolucji tendencji w UE, „bo świat był inny. Nie przeżył kryzysu finansowego, który wstrząsnął Europą”. – Podobnie kryzys migracyjny z 2015 r. wpłynął na sposób myślenia narodów UE. Nastąpiło ochłodzenie tego stosunku, czego dowodem w ostatnich latach są sukcesy ruchów takich jak Liga, AfD, Vox. Spór o postrzeganie UE przez narody Europy jest aktualny – uważa ekspert.

– Europa tak wtedy, jak i dziś wciąż jest na rozdrożu: czy ma iść w kierunku federalizacji, czy zostać konfederacją państw narodowych, dbających o zachowanie tożsamości. To pytanie, które jest po 15 latach wciąż otwarte, UE nie odpowiedziała na nie. Pewne znaki pokazują, że UE nie jest dziś gotowa, by zrobić krok do przodu, w kierunku większej federalizacji. Konstytucja Europejska została odrzucona w referendach w Holandii i Francji. Dziś renesans partii prawicowych, często nacjonalistycznych, pokazuje, że Europejczycy chcą przede wszystkim państw narodowych, a nie rozmycia tożsamości – mówi Wróblewski.



Jego zdaniem w ciągu minionych 15 lat doszło do większej federalizacji, centralizacji, uwspólnotowienia szeregu sfer, ale przede wszystkim dotyka to krajów strefy euro. W związku z tym, że Polska znalazła się poza nią, uczestniczy w tych procesach w stopniu znacznie mniejszym.



– Dzięki temu, że Polska nie prowadzi z krajami strefy euro wspólnej polityki walutowej, jesteśmy zabezpieczeni przed zmianami, które odebrałyby najważniejsze atrybuty suwerenności – uważa Wróblewski.



Z drugiej strony, w pewnych momentach Warszawa decydowała się na scedowanie części atrybutów tej suwerenności na instytucje unijne. Jak uważa Wróblewski, traktat lizboński z 2009 r. był „podzieleniem się suwerennością z Brukselą, pamiętając że 70 proc. przepisów prawa jest tworzonych w UE, jednak w ograniczonym stopniu”.



Jak mówi, polityka zagraniczna jest generalnie wciąż kreowana przez rząd, podobnie polityka obronna czy monetarna, organizowanie wymiaru sprawiedliwości. – Próby ingerowania przez Brukselę w ten ostatni nie powiodły się. Traktat lizboński był więc krokiem w kierunku federalizacji, niemniej wciąż polityka Polski jest „autonomiczna względem Brukseli – podkreśla Wróblewski.

Zdaniem politologa szczególnie w ostatnich latach przeważać zaczyna koncepcja, że państwo narodowe powinno pozostać podmiotem stosunków międzynarodowych.



– Koncepcja strefy euro sama przeżyła trudne chwile w trakcie kryzysu finansowego z 2008 r. Nie doszło do stworzenia jednego budżetu strefy euro, z jednym systemem fiskalnym, jednym ministrem. To wciąż są jedynie pomysły. Brak tu nawet jednolitego kursu państw strefy, czego dowodem jest dzisiejsza rozbieżność zdań między politykami francuskimi i niemieckimi – stwierdził Wróblewski.



– Nadchodzące wybory będą historyczne. Może dojść do przełamania duopolu chadeków i socjalistów. Może powstać silny blok ruchów nie tyle antyeuropejskich, co eurorealistycznych. Blok sił konserwatywnych, nacjonalistycznych, który będzie dbał o to, by zachować autonomię państw narodowych. Mowa o współpracy ruchów, które składają się na takie grupy jak Europejski Sojusz Konserwatystów i Reformatorów czy Europa Narodów i Wolności, a także części partii tworzących dziś Europejską Partię Ludową, takich jak Fidesz. Może to być nawet ok. 200 europosłów popierających tradycyjne wartości, silne państwa narodowe, sprzeciwiających się imigracji. Spowolniłoby to projekt integracji UE – powiedział.



Za bardzo silne uznał Wróblewski osłabienie starych partii unijnych, wspierających kurs federalistyczny. Wygrana socjalistów w Hiszpanii może być tu złudna, gdyż znaczna część oddanych na nich głosów to głosy dotychczasowych wyborców skrajnie lewicowej partii Podemos. Istotniejsze jawią się tu wyniki Partii Ludowej, która „wymiera”, a której kosztem wzmacnia się narodowo-konserwatywna, nowa partia VOX. Ta druga okazała się bardziej wiarygodna niż ulegająca postulatom lewicowym Partia Ludowa. Jak podkreśla politolog, wszelkie tego typu zmiany dokonują się ewolucyjnie, a nie gwałtownie – istotnym jest więc obserwowanie tendencji, jakie zachodzą, a te jasno pokazują wzmacnianie się sił prawicowych w całej Europie.



Zdaniem politologa wzmacnianie takich ruchów będzie bardzo widoczne w nadchodzących 10-20 latach. Tendencja ta może być jednak okresowa. Jak uważa Wróblewski, z czasem może dojść do wzmożenia nastrojów federalistycznych, gdyż w konkurencji z potęgami takimi jak Chiny czy USA państwa europejskie mogą uznać, że należy występować jako jedno państwo. Także polskie elity będą rządzić wtedy państwem znacznie bardziej rozwiniętym, „pozbawionym kompleksów” wobec krajów bogatszych. Droga do superpaństwa nie jest więc zamknięta – spór jest otwarty i nic nie jest przesądzone, uważa politolog.