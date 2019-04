„Wychodźcie na ulice, nastała wolność!” – zbrojne powstanie w Wenezueli [WIDEO]

Na ulicach stolicy Wenezueli Caracas doszło do starć między zwolennikami a przeciwnikami dotychczasowego przywódcy Nicolasa Maduro. Wcześniej Juan Guaidó, który w styczniu ogłosił się prezydentem Wenezueli i zyskał międzynarodowe poparcie, ogłosił zbrojne powstanie przeciw Maduro.

– Ludzie, którzy chcą przejść, niech przechodzą! Niech wyjdą na ulice, nastała wolność! – słychać na jednym z nagrań z Caracas, opublikowanym na twitterowym koncie portalu conflict-news.com. Redakcja powołując się na wenezuelską dziennikarkę Ronnę Rísquez podaje, że są to żołnierze zbuntowani przeciw Maduro, którzy zachęcają ludność do przyłączenia się do rebelii.

VIDEO: Reported footage of rebel soldiers on the streets of #Caracas #Venezuela calling on people to join them. - @ronnarisquezpic.twitter.com/V1jUiNTz0j — Conflict News (@Conflicts) 30 kwietnia 2019

VIDEO: Clashes and gunfire in the Altamira area of Caracas, #Venezuela today. - @NTN24vepic.twitter.com/kOwo9buQoI — Conflict News (@Conflicts) 30 kwietnia 2019

#wieszwiecej Polub nas

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 kwietnia 2019

źródło: Twitter, PAP

Inne nagranie przedstawia starcia i wymianę ognia w jednej z dzielnic stolicy. ‏Agencja Reutera podała, że strzały było również słychać w pobliżu bazy wojskowej La Carlota, gdzie Juan Guaidó zwołał swój wiec. Jego wezwanie do zbrojnego powstania poparł w imieniu Białego Domu amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Politycy związani z Nicolasem Maduro wezwali jego zwolenników do zebrania się wokół pałacu prezydenckiego.Guaidó ogłaszając zbrojne powstanie podkreślił, że on sam i jego stronnicy zawsze prowadzili walkę przeciw Maduro, wyrzekając się przemocy i działając w ramach konstytucji. – Siły zbrojne są po stronie ludu, po stronie konstytucji – oświadczył, zwracając uwagę, że powstanie wybucha w przeddzień święta 1 Maja.