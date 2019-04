Od soboty RODO będzie w pełni obowiązywać w Polsce

Od 4 maja zacznie obowiązywać pakiet zmian legislacyjnych dostosowujący polskie przepisy prawne do wymagań unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO. Pakiet zmienia 162 polskie akty prawne.

Dzięki zmianom obywatel będzie m. in. mógł uzyskać szczegółowe informacje o celach przetwarzania jego danych przez instytucje finansowe i sposobie ich wykorzystania; pojawia się prawo do uzyskania wyjaśnienia, na jakiej podstawie bank podjął decyzję o odmowie udzielenia kredytu.



Nowe przepisy uprawniają pacjenta do dostępu do pełnej dokumentacji medycznej – obywatel będzie mógł otrzymać pierwszą kopię dokumentów całkowicie bezpłatnie.



Ustawa zmienia również część zapisów Kodeksu pracy, chroniąc pracowników przed zbędnym w świetle wykonywanych przez nich zadań monitoringiem oraz dając im prawo do odmowy podania informacji, które nie są niezbędne z punktu widzenia określonych w umowie o pracę obowiązków.



Obywatel w każdej interakcji z pracodawcą, firmą czy urzędem ma zagwarantowane prawo do informacji o tym, kto jest administratorem jego danych, jakim podmiotom jego dane są powierzane i jaki jest zakres przetwarzania danych.



Z kolei przedsiębiorcy zyskują m.in. ochronę przed tzw. oszustwami na RODO. Dzięki zmianom w Kodeksie karnym próby wyłudzeń czy wymuszenia zamówienia zbędnej usługi związanej z RODO będą traktowane jako groźba bezprawna i tym samym bezwzględnie karane.

