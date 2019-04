Spacerowicz znalazł psa przywiązanego drutem kolczastym do drzewa

Strażnicy miejscy z Ekopatrolu uwolnili suczkę, którą ktoś przywiązał do drzewa około metrowym łańcuchem i drutem kolczastym. – Zwierzę trafiło do schroniska na Paluchu – poinformował inspektor Jerzy Jabraszko z referatu prasowego warszawskiej straży miejskiej.

– Ktoś ze spacerujących po lesie zgłaszał, że znalazł tam psa, który jest przywiązany do drzewa. Według jego relacji zwierzę było przywiązane kilka godzin – mówi inspektor Jerzy Jabraszko z referatu prasowego warszawskiej straży miejskiej.



Funkcjonariusze pojechali na ul. Rumiankową, gdzie czekał na nich mieszkaniec Starej Miłosnej, który znalazł zwierzę. Po przejściu około dwóch kilometrów strażnicy zauważyli przywiązaną do drzewa łańcuchem i drutem kolczastym suczkę rasy mix bokser. – Była mocno wystraszona, bardzo nieufna i wrogo nastawiona – relacjonuje inspektor Jabraszko.



Ze względu na jej agresywne zachowanie strażnicy musieli użyć chwytaka weterynaryjnego.



– Suczka, jakby czując intencje strażników w końcu uspokoiła się i grzecznie czekała na uwolnienie. Już swobodna łasiła się do ludzi, dawała się głaskać. Okazała się miłym i przyjaznym zwierzakiem, garnącym się do człowieka – opowiada inspektor Jabraszko.

źródło: pap

Strażnicy sprawdzili, czy pies nie jest ranny. – Na szczęście okazało się, że nie, ale suczka była głodna i odwodniona – mówi Jabraszko.Nie wiadomo, kto jest właścicielem psa. Zwierzak został zabrany do schroniska na Paluchu, gdzie otrzymał pomoc. Lekarz weterynarii potwierdził, że suczka jest zdrowa.