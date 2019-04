Jarosław Kaczyński: To początek programu podnoszenia emerytur

Trzynasta emerytura to część i początek programu podnoszenia emerytur w Polsce wraz ze zwiększaniem się możliwości państwa – powiedział na spotkaniu z emerytami i rencistami w Krakowie prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Premier Morawiecki o planie na odbudowę UE UE tkwi w błędnym kole kolejnych kryzysów, a jej odpowiedź na ten stan rzeczy, m.in. centralizacja władzy i lekceważenie narodowej suwerenności,... zobacz więcej

W spotkaniu bierze też udział wicepremier Beata Szydło oraz europoseł PiS, współprzewodniczący frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów w Parlamencie Europejskim Ryszard Legutko.



Prezes PiS stwierdził, że 13 emerytura to skromne, ale ważne wsparcie dla emerytów i rencistów.



– To jest wsparcie, które jednocześnie jest częścią, a można powiedzieć, że początkiem programu podnoszenia emerytur w Polsce wraz ze zwiększaniem się możliwości państwa – mówił Kaczyński.



– Miejmy nadzieję, że te możliwości będą się zwiększać i to zwiększać szybko albo przynajmniej dość szybko – dodał prezes PiS.



Kaczyński podkreślił, że programy społeczne autorstwa PiS zostały stworzone, aby zwiększyć sprawiedliwość w Polsce oraz aby umożliwić rozwój naszego kraju.



Zapewnił, że programy społeczne są programami prorozwojowymi „zmierzającymi do tego, by tempo naszego wzrostu, naszego wzrostu ku poziomowi Zachodniej Europy, było możliwie szybkie”.



Jak mówił, system, który „został w Polsce zbudowany, jest wysoce nieefektywny”. – Nie daje szansy na szybki rozwój, na gonienie Europy. Społeczeństwo, w którym tylko niewielka grupa żyje na bardzo wysokim, można powiedzieć europejskim albo nawet światowym poziomie, a reszta, ma niewielkie dochody, to jest społeczeństwo konstrukcji wschodniej albo południowoamerykańskiej – stwierdził prezes PiS.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, PAP

Jak ocenił, to nie jest konstrukcja, która daje szansę na rozwój. – Trzeba ją zmienić. Trzeba ją zmieniać, także w imię perspektywy szybkiego rozwoju i szybkiego zbliżania się do poziomu europejskiego – zaznaczył Kaczyński.Podkreślił, że dla jego partii europejskość to zrównanie się z europejskim poziomem życia. – Szansa na to, by Polacy pod każdym względem mogli być równi Europejczykom – dodał.