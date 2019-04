Rabiej o adopcji dzieci przez homoseksualistów: Dlaczego miałbym milczeć?

Mamy w Polsce kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy wychowują dzieci w takich związkach. Trudno mi znaleźć powód, dlaczego miałbym o tym milczeć. Nie mogę nie dostrzegać problemu – powiedział wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej pytany o swoje słowa o potrzebie legalizacji adopcji dzieci przez pary homoseksualne.

Wiceprezydent stolicy w połowie marca w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” stwierdził: „Najpierw przyzwyczajmy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło, że nie niszczą tkanki społecznej i polskiej rodziny. Potem łatwiej będzie o kolejne kroki, o równość małżeńską z adopcją”.



Od słów Rabieja odcięła się Platforma Obywatelska, a także niektóre inne partie tworzące Koalicję Europejską.



Za takie słowa wiceprezydenta stolicy upomniał Rafał Trzaskowski. „Działaniom Warszawy przyświeca walka z brakiem tolerancji. Wypowiedzi wykraczające poza program Koalicji Europejskiej mogą zniszczyć nasz wysiłek w walce z nienawiścią. Poleciłem wiceprezydentowi P. Rabiejowi zajęcie się wyłącznie zadaniami, które mu wyznaczyłem” – napisał prezydent miasta na Twitterze.



Pytany w „Rzeczpospolitej” o to, czy swoimi słowami zaszkodził wizerunkowi Koalicji Europejskiej, Rabiej oznajmił, że jego poglądy „to nie są poglądy, pod którymi podpisuje się KE”. Dodał, że „cały ten zamęt nie przyniósł niczego złego koalicji”.



– To bardzo daleka ścieżka. Jestem przeciwnikiem tego, by pewne procesy przyspieszać – mówił wiceprezydent stolicy, zapytany, czy podtrzymuje swoje wcześniejsze słowa.



– Mamy w Polsce kilkadziesiąt tysięcy ludzi, którzy wychowują dzieci w takich związkach. Trudno mi znaleźć powód, dlaczego miałbym o tym milczeć. Nie mogę nie dostrzegać problemu – oznajmił polityk Nowoczesnej.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Rzeczpospolita”

Wyraził też „głęboką nadzieję”, że w Polsce wprowadzone będą związki partnerskie. – Badania pokazują, że jest dla nich poparcie – mówił Rabiej.