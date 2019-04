Gdańsk: Na politechnice powstanie Narodowe Centrum Koszykówki 3x3

Na terenie Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej powstanie Narodowe Centrum Koszykówki 3x3. List intencyjny w tej sprawie podpisali we wtorek w Gdańsku pełniący obowiązki rektora uczelni profesor Piotr Dominiak i prezes PZKosz Radosław Piesiewicz.

– Koszykówka od lat kojarzyła się z uczelniami i sportem akademickim. Może to nie jest obecnie specjalnie widoczne w najwyższych klasach, ale studenci zawsze grali w koszykówkę. Politechnika jest w trochę uprzywilejowanej sytuacji, bo mamy drużynę w ekstraklasie kobiet i spodziewamy się, że męski zespół za chwilę znajdzie się w pierwszej lidze – powiedział na konferencji w Gdańsku profesor Dominiak.



Pełniący obowiązki rektora uczelni podkreślił, że dzięki przychylności i zaangażowaniu Marcina Gortata oraz Polskiego Związku Koszykówki wokół basketu stworzono na Politechnice bardzo szeroką bazę, która odejmuje nie tylko studentów, ale także młodzież i dzieci.



– To ma swoją wartość niezależnie od wyników sportowych. Intencją zmarłego dwa tygodniu temu rektora Jacka Namieśnika i intencją nas, którzy starają się kontynuować tę politykę, jest dalsze wspieranie tego typu inicjatyw i rozwój działalności sportowej, a także edukacyjnej i wychowawczej. Stworzenie Narodowego Centrum Koszykówki 3x3 jest nie tylko moim zdaniem bardzo dobrym pomysłem. Będzie miał premię w postaci pierwszeństwa i pionierskości, ale z wszystkimi ryzykami, które z niego wynikają. Chcemy być pierwsi, co ma także wymiar wizerunkowy. Zrobimy wszystko, aby się udało, bo jeśli się chce, to są szanse, że się powiedzie, a jeśli się nie chce, to na pewno się nie uda – dodał.

Prezes PZKosz z zadowoleniem zauważył, że wyższe uczelnie wracają do gier zespołowych, a prym wiedzie w tym Politechnika Gdańska.



– Ta Alma Mater postawiła na koszykówkę i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. Mam nadzieję, że za przykładem Politechniki Gdańskiej inni rektorzy będą mieli wzór do naśladowania, bo warto spajać studentów i dawać im szansę nie tylko w postaci nauki na wysokim poziomie – stwierdził Piesiewicz.



Przy okazji zapewnił, że związek bardzo mocno stawia na rozwój koszykówki 3x3.



– Wspieramy tego typu inicjatywy i inwestycje, bo dla nas promocja i rozwój tej dyscypliny są najważniejsze. To jest innowacyjny projekt i to w czasie, kiedy koszykówka 3x3 staje się w Polsce coraz bardziej rozpoznawalna i doceniana. Dzięki temu nasze reprezentacje będą miały gdzie się szkolić i trenować. Zmieniliśmy ostatnio trenera kadry, którym został Piotr Renkiel. W ubiegłorocznych mistrzostwach świata zajęliśmy czwarte miejsce, a kolejny czempionat rozpocznie się 18 czerwca w Amsterdamie. Mam nadzieję, że ponownie wywalczymy wysoką pozycję, ale głównym celem jest uzyskanie kwalifikacji na przyszłoroczne igrzyska do Tokio – podkreślił.



W spotkaniu uczestniczył także Marcin Gortat, który nie krył słów uznania dla władz Politechniki Gdańskiej.





– Trochę się spóźniłem, bo moje podziękowania należą się też poprzedniemu rektorowi, z którym miałem przyjemność współpracować. Dziękujemy za wsparcie, bez którego nie byłoby Szkoły Gortata w Gdańsku. Jesteśmy raczkującą placówką, która się rozwija i zmierza ku lepszemu. To czwarta tego typu szkoła w Polsce. Poprzednie powstały w Łodzi, Krakowie i Poznaniu. A Narodowe Centrum Koszykówki 3x3 sprawi, że Gdańsk staje się powoli stolicą polskiego basketu. Zresztą cały pomorski region może być dumny, bo robi bardzo wiele dla koszykówki – ocenił znakomity zawodnik.



Przy podpisaniu listu intencyjnego zaznaczono, że w Polsce brakuje obiektów sportowych przystosowanych do tej dyscypliny.



– Koszykówka 3x3 dynamicznie się rozwija, dlatego taka inicjatywa jest bardzo potrzebna. Przy zgrupowaniach kadr i centralnych szkoleniach korzystamy z bazy Centralnych Ośrodków Sportu, które nie spełniają wszystkich wymogów. Nowoczesne obiekty, które zamierza wybudować Politechnika Gdańska, idealnie wypełnią tę infrastrukturalną lukę – skomentował członek zarządu związku odpowiedzialny za koszykówkę 3x3 Marcin Korpolewski.



Sygnatariusze listu intencyjnego deklarują współpracę w działaniach zmierzających do wybudowania obiektów będących siedzibą Narodowego Centrum Koszykówki 3x3, które umożliwią prowadzenie procesu szkoleniowego i dydaktycznego.



Mają tam się odbywać zgrupowania kadr narodowych oraz konferencje. Szczegółowe zasady współpracy oraz podejmowane przedsięwzięcia zostaną niebawem uregulowane w odrębnych porozumieniach pomiędzy stronami.