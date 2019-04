Naukowcy odkryli, co sprawia, że komary nie lubią preparatów z DEET

Odnóża komarów reagują na preparaty zawierające DEET. Mechanizm, który pozwala odstraszać te owady, rozpracowali naukowcy ze Stanów Zjednoczonych.

– Wykazaliśmy, że choć komary uważają zarówno DEET, jak i gorzkie substancje za równie niesmaczne - to tylko ten pierwszy zniechęca je do kontaktu – powiedziała Emily Dennis z The Rockefeller University i Howard Hughes Medical Institute. To odkrycie może przyczynić się do powstania lepszych i dłużej działających repelentów – przekonują badacze na łamach „Current Biology”.



Dennis razem z Lesie Vosshall i kolegami stworzyła komary-mutanty, pozbawione częściowo zmysłu powonienia, niezbędnego do unikania skóry wysmarowanej preparatami z DEET. Podczas gdy zwykłe owady trzymały się od niej z dala, mutanty były zainteresowane ludźmi nawet po użyciu takiego środka. Mimo to nie kąsały ich. Odrzucało je w trakcie kontaktu z powierzchnią skóry, na której był repelent.



Naukowcy zastanawiali się dlaczego. Inny zespół badawczy wykazał kilka lat temu, że DEET może wydawać się komarom gorzki - i spekulowano, że może to właśnie tego smaku unikają.



Aby przetestować tę hipotezę, badacze najpierw sprawdzili, czy owady rzeczywiście nie lubią smaku gorzkiego i smaku DEET, podając im wodę z cukrem - albo czystą - albo z domieszką DEET lub innym gorzkim dodatkiem. Tak jak się spodziewano, komary wolały słodką wodę bez innych składników.

W kolejnej próbie naniesiono gorzkie związki na skórę człowieka, ale komary wciąż kąsały. Robiły to również wtedy, kiedy stężenie gorzkiego smaku było dziesięć razy wyższe, niż w wodzie z cukrem. To naprowadziło naukowców na trop, że unikanie DEET nie wynikało wcale z nieodpowiadającego komarom smaku. W końcu owadom podstawiono ciepłą krew znajdującą się pod membraną, którą należało przebić, żeby się do niej dostać. Kiedy DEET czy inny gorzki składnik były zmieszane z krwią, owady nie chciały jej pić. Ale kiedy gorzka substancja była rozsmarowana na membranie - lądowały na niej i pożywiały się. Inaczej było w przypadku DEET, który powstrzymywał komary przed kontaktem.



– Byliśmy przekonani, że DEET robi coś interesującego i unikalnego na powierzchni skóry – powiedziała Dennis. Komary i inne owady mają maleńkie, czułe włoski na powierzchni jamy gębowej i odnóżach. Oznacza to, że podobnie jak ludzki język, ich odnóża mogą wyczuwać smak. Dodatkowe eksperymenty pokazały, że komary lądowały na ludzkich ramionach wysmarowanych środkiem z DEET - ale tylko wtedy, kiedy skóra była czymś osłonięta i owady nie miały z nią kontaktu. To sugeruje, że odnóża owadów mają znaczenie, jeśli chodzi o wyczuwanie związku chemicznego.



To pierwsze badanie, które identyfikuje części ciała komarów reagujące na DEET. Naukowcy mają nadzieję, że uda się im teraz znaleźć ważne neurony i białka zaangażowane w ten proces, a co za tym idzie - że uda się stworzyć nowe repelenty.