PiS i UE. Między eurosceptykami a unijnymi hurraoptymistami [OPINIA]

Są ludzie, którzy lubią się bać. Oglądają horrory, choć wiedzą, że nie będą mogli zasnąć. Wiedzą, że to fikcja, a jednak nie gaszą lampki, zaglądają pod łóżko i do szafy. Szukają czarnego luda, choć w świetle dnia świetnie wiedzą, że nie istnieje. Są też ludzie, którzy lubią przekonywać w publicznych dyskusjach, że PiS nie marzy o niczym innym jak o wyprowadzeniu Polski z Unii Europejskiej. Oni tak bardzo lubią bać się rządzącej partii, że uwierzą we wszystko, co wymyślą spin doktorzy Koalicji Europejskiej.



Właściwie nie mają wyjścia. Przez ostatnie lata wieszczyli już krach gospodarczy, wejście Polski w orbitę rosyjskich wpływów i „putinizację”, katastrofę dziejową i rozpad demokracji. I choć nic im się nie sprawdziło, ale żadnego własnego pomysłu na Polskę nie mają, poza przekonaniem, że normalnie w kraju jest wtedy, gdy to oni rządzą, to straszą i wyjściem z Unii. Straszą rutynowo, regularnie, trudno powiedzieć, czy już tylko dla hecy, czy z poczucia obowiązku.



Mogłoby to budzić politowanie, gdyby nie pewien problem: Unia Europejska wymaga poważnych debat i reform. Nie bez przyczyny w ostatnich miesiącach odżyły dyskusje o Europie „dwóch prędkości” i miejscu naszego kraju w komplikującej się unijnej rzeczywistości. Dobrze widać, że społeczeństwa państw wchodzących w skład Unii Europejskiej są coraz bardziej krytyczne wobec eurokratów. Narody Europy mają po prostu dość elit, które załatwiają swoje interesy ponad ich głowami – dobrze to przecież było widać ostatnio przy okazji ACTA 2.



A ta niechęć wobec euroelit najpewniej przełoży się na wyniki nadchodzących wyborów do europarlamentu. Liberalne i lewicowe formacje naprawdę boją się, że ich wpływy w unijnych strukturach zostaną poważnie ograniczone. Jeśli werdykt narodów będzie nieprzychylny dla liberałów i europejskich socjaldemokratów, już dawno zresztą przerosłych w więcej niż kawiorową lewicę, to wielu z nich znajdzie się w mało komfortowej sytuacji. Politycznie i osobiście. Potracili przecież zaplecze w wielu krajach, teraz grozi im jeszcze odcięcie od wpływów na unijne struktury.



A to zawsze oznacza to samo: ograniczenie dostępu do środków finansowych gwarantowanych przez Unię, brak wpływu na legislację i rozluźnienie więzi z potężną unijną administracją na wyższych i niższych szczeblach. Tacy ludzie przestaną być też kolegami i koleżankami wpływowych postaci z biznesu – bo tak to zwykle działa. Słyszałem nie tak dawno polityka totalnej opozycji, skarżącego się nieopatrznie zbyt głośno w podróży, przy okazji omawiania ważnych spraw: „oni już do mnie nie dzwonią”. Myślę, że w głowach wielu liberalno-lewicowych europarlamentarzystów wielu państw rodzą się powoli podobne obawy. A w Polsce są już naprawdę wyraźne.

Po jednej stronie mamy zatem ludzi – przynajmniej oficjalnie – podchodzących do Unii właściwie bezkrytycznie. Oni nie chcą rozmów o reformie unijnych instytucji, ponieważ są wciąż beneficjentami obecnych realiów. Z drugiej strony mamy radykalnych eurosceptyków. A z tą opcją jest w Polsce jak z ruchem narodowym: jest głośna, ale nie jest w stanie zagospodarować liczniejszego elektoratu. A równocześnie eurosceptycy chętnie walczą o mandaty do europarlamentu – co znaczy, że godzą się grać na warunkach eurobiurokracji. Licząc oczywiście na to, że stolik uda się przewrócić.



Kłopot w tym, że nie bardzo wiadomo, co dalej, jeśli ta sztuka by się udała. W szeregach Konfederacji, bo warto wspomnieć o niej wprost, nie brakuje ludzi dziwnie życzliwych putinowskiej Moskwie. Nie jest żadną tajemnicą, przynajmniej od kilku stuleci, że carat biały, czerwony i współczesny miks tych obydwóch najbardziej lubi słabą i podzieloną Europę. Wtedy Rosji znacznie łatwiej sięgać po kolejne zdobycze w naszym rejonie Europy.



Rodzi się niestety obawa, że wybór między eurohurraoptymistami a eurosceptykami jest wyborem między dżumą a cholerą. Unia nieprzyjazna krajom takim jak Polska, z fałszywymi przyjaciółmi, z którymi w dobrej komitywie żyją choćby politycy Platformy, wcale nie jest gorsza od Unii zinfiltrowanej przez ludzi nadto życzliwych Moskwie. Z takiej Unii Europejskiej, z naszym geopolitycznym położeniem, nie mielibyśmy też najmniejszego pożytku.



Dlatego strategia PiS jest najrozsądniejsza: zabiegać o Unię jak najlepszą dla krajów „drugiej prędkości”, krytykować unijne elity, mówić o błędach i problemach w obrębie Unii, ale po to, żeby ją reformować, a nie zmienić w wydmuszkę. Chodzi zatem o to, żeby społeczeństwa unijnej Europy odzyskały większy wpływ na jej funkcjonowanie, a nie o to, żeby na jej gruzach mógł swobodnie buszować stary rywal Europy. Nie jest dla nas też najlepszą perspektywą wizja Niemiec i Rosji trzymających kraje naszego regionu w energetycznym szachu.

O tych sprawach przyjdzie nam pewnie więcej mówić po wyborach do europarlamentu. W tych sprawach głos Prawa i Sprawiedliwości musi brzmieć jasno. I w kontrze zarówno wobec Koalicji Europejskiej, jak i liberalno-narodowych eurosceptyków.