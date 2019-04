Przewodniczący KE: Nie chciałem obowiązkowej relokacji uchodźców

– Narracja o upartej, głupiej Komisji, która próbowała narzucić do końca system obowiązkowy, jest nieprawdziwa. Proponowaliśmy system dobrowolny! Ale następnego dnia to zostało odrzucone. A to nie były duże liczby. Byłem tym bardzo zawiedziony – oświadcza szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Rada Unii Europejskiej z inicjatywy Komisji Europejskiej uchwaliła w 2015 r. system obowiązkowego podziału uchodźców. Juncker pytany w rozmowie z „Rzeczpospolitą” o to, czy dziś postąpiłby tak samo, mówi, że „zdecydowanie tak”.



– Musieliśmy wtedy pokazać, że jesteśmy solidarni ze wszystkimi krajami członkowskimi. Grecja, Włochy i inni nie mogli być pozostawieni sami wobec masowego napływu imigrantów. Nigdy nie ujawniono, że tuż przed spotkaniem ministrów spraw wewnętrznych, gdzie podjęto decyzję o relokacjach, cały weekend spędziłem na telefonicznych rozmowach z przywódcami państw, a ci mówili jasno, że nie chcą tego obowiązkowego systemu – mówi przewodniczący KE.



Dodaje też, że każdego z nich zapewniał, że „Komisja Europejska nie będzie naciskała na to, żeby to było obowiązkowe – o ile następnego dnia, na Radzie UE, zadeklarują dobrowolne przyjęcie liczby uchodźców, którą my proponujemy dla każdego kraju”.



– A więc narracja o upartej, głupiej Komisji, która próbowała narzucić do końca system obowiązkowy, jest nieprawdziwa. Proponowaliśmy system dobrowolny! Ale następnego dnia to zostało odrzucone. A to nie były duże liczby. Byłem tym bardzo zawiedziony – zaznacza.



Odnosząc się do faktów, że mimo obowiązku ani na Węgrzech, ani w Polsce uchodźcy nie byli przyjmowani, mówi, że „w innych krajach to się jednak udało”. – Naprawdę nie mogę zaakceptować, że Rada Ministrów UE w oparciu o traktaty podejmuje kwalifikowaną większością głosów decyzję i te kraje nie wprowadzają w życie czegoś, co same ustanowiły. Na Węgrzech, w innych krajach Komisja jest ostro krytykowana, jestem do tego przyzwyczajony, specjalnie mnie to nie dotyka, ale tu chodzi o decyzję Rady! To nie jest więc konflikt z nami, tylko między krajami, które wprowadzają w życie wspólnie przyjęte decyzje, a tymi, które tego nie robią – oznajmia Juncker.

źródło: „Rzeczpospolita”, portal tvp.info

W ostatnim czasie wizja powtórki migracyjnej fali, która zalała Europę w 2015 roku, staje się coraz bardziej realna. Wpływa na to choćby rozszerzenie się konfliktu w Libii, z której do tej pory i tak dociera duży procent wszystkich przybyszów z Afryki. W kwietniu br. przed falą sięgającą liczby nawet 800 tysięcy migrantów ostrzegały libijskie władze. Mówił o tym także m.in. były szef niemieckiego Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV) Hans-Georg Maassen. W wywiadzie dla węgierskiej telewizji podkreślał, że może to nastąpić już tego lata lub na jesieni. Maassen skrytykował również ochronę zewnętrznych granic Unii i powiedział, że Niemcy nie są w stanie zasymilować tak dużej liczby migrantów.