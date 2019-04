Karmienie piersią sprzyja rozwojowi mózgów wcześniaków

Bardzo małe wcześniaki spożywające głównie mleko matki mają znacznie wyższe poziomy metabolitów ważnych dla wzrostu i rozwoju mózgu – ogłoszono podczas Pediatric Academic Societies 2019 Annual Meeting w Baltimore.

Według danych Centers for Disease Control and Prevention mniej więcej 1 na 10 amerykańskich niemowląt rodzi się przedwcześnie.



Badania dotyczące wpływu karmienia piersią na rozwój mózgu wcześniaków przeprowadził interdyscyplinarny zespół specjalistów ze szpitala pediatrycznego Children's National Health System w Waszyngtonie.



– Nasze wcześniejsze analizy wykazały, że w przypadku wcześniaków karmionych mlekiem matki we wczesnym okresie życia poprawiły się rozwój mózgu i wyniki neurorozwojowe. Nie było jasne, co sprawia, że karmienie piersią jest tak korzystne dla rozwijających się mózgów noworodków – powiedziała dr Catherine Limperopoulos z Children's National.



W najnowszych badaniach naukowcy posłużyli się techniką spektroskopii protonowego rezonansu magnetycznego, nieinwazyjną techniką obrazowania badającą skład chemiczny konkretnych struktur mózgu, która pozwoliła mierzyć poziom metabolitów niezbędnych do rozwoju mózgu.



Do badania włączono dzieci, które miały bardzo niską masę urodzeniową (mniej niż 1500 gramów) i urodziły się w 32 tygodniu ciąży albo jeszcze wcześniej. Rejestrowano dane z istoty białej prawego płata czołowego (wspiera funkcje poznawcze wysokiego rzędu) oraz móżdżku (umożliwia utrzymanie równowagi i prawidłowej koordynacji mięśni).

Każda substancja chemiczna ma swoje unikatowe cechy, ujawniające się podczas badania metodą spektroskopii protonowego rezonansu magnetycznego. Dzięki temu badacze mogli obliczyć poziom najważniejszych metabolitów.



I tak u niemowląt karmionych mlekiem matki w istocie białej płata czołowego istotnie wyższy był poziom inozytolu (cząsteczki podobnej do glukozy) w porównaniu z niemowlętami karmionymi mieszanką. Natomiast w móżdżku dzieci karmionych piersią znacznie wyższy był poziom kreatyny.



Ponadto wyższy odsetek dni, w których niemowlęta były karmione mlekiem matki, był związany ze znacznie wyższym poziomem zarówno kreatyny, jak i choliny, rozpuszczalnego w wodzie składnika odżywczego.



– Poziomy kluczowych metabolitów rosną w okresie, w którym mózgi niemowląt doświadczają gwałtownego wzrostu – powiedziała Katherine M. Ottolini, główna autorka badania. – Kreatyna ułatwia recykling ATP, nośnika energetycznego komórki. Większe ilości tego metabolitu oznaczają szybsze zmiany i wyższy poziom dojrzałości komórkowej. Cholina jest markerem tworzenia błony komórkowej; gdy powstają nowe komórki, widzimy wzrost poziomu choliny – opisuje.



Szpital National Children's już teraz wykorzystuje szereg sposobów obrazowania, które ułatwiają dostrzeżenie, kiedy rozwój mózgu płodu lub noworodka nie jest prawidłowy. To umożliwia wcześniejszą interwencję i skuteczniejsze leczenie.