Brutalnie pobił starszego pana w tramwaju. 45-latek zgłosił się na policję

45-latek, który pobił w tramwaju 72-latka, zgłosił się rano na policję. – Wyjaśnił, że starszy człowiek go zdenerwował swoim zachowaniem i tym, co mówił – wyjaśnia portalowi tvp.info kom. Przemysław Słomski z KWP Bydgoszcz. 72-latek także został przesłuchany, ale nie złożył zawiadomienia.

W internecie pojawiło się nagranie z bydgoskiego tramwaju, na którym widać, jak młodszy mężczyzna bije staruszka po głowie i twarzy. Między mężczyznami dochodzi też do wymiany zdań. W sieci zawrzało.



We wtorek rano 45-latek zgłosił się na policję. Wyjaśnił, że starszy człowiek go zdenerwował i sprowokował swoimi słowami. Przesłuchano także 72-latka. Ten jednak nie zdecydował się złożyć zawiadomienia dotyczącego naruszenia nietykalności cielesnej.



Wobec tego policja przekazała sprawę prokuraturze, która objęła ściganie tego przestępstwa z urzędu.



Funkcjonariusze przedstawią 45-latkowi zarzut naruszenia nietykalności cielesnej o charakterze chuligańskim.

#wieszwiecej Polub nas