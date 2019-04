Szczerski: Ocena Junckera ws. polexitu rozbiła narrację Koalicji Europejskiej

– Przewodniczący KE Jean-Claude Juncker oceniając, że nie będzie polexitu, jeśli PiS wygra październikowe wybory, rozbiła całą narrację kampanijną Koalicji Europejskiej – powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Zdaniem szefa Stałego Komitetu Rady Ministrów Jacka Sasina należy podziękować szefowi KE, że powiedział prawdę.

Szczerski został zapytany we wtorek w radiowej Trójce o słowa byłego premiera Leszka Millera, kandydata Koalicji Europejskiej w wyborach do PE, który stwierdził, że „niewątpliwie celem rządzącej partii jest aksamitny polexit, to znaczy trzymanie naszego kraju na najniższym piętrze integracji europejskiej”.



Szef gabinetu prezydenta oświadczył, że jest to „absolutna bzdura”. – To była emocjonalna reakcja także na wywiad przewodniczącego Junckera, który rozbił trochę całą narrację kampanijną Koalicji Europejskiej, bo powiedział rzeczy oczywiste, a w Polsce były one sensacją – zaznaczył Szczerski. Według niego Koalicja kreuje zafałszowany obraz i właśnie to jest jej pomysłem na kampanię wyborczą.



Jean-Claude Juncker ocenił w rozmowie w poniedziałkowej „Rzeczpospolitej”, że nie będzie polexitu, jeśli PiS wygra październikowe wybory do Sejmu. – Polska jest z nami, bo podzielamy wspólne wartości – zaznaczył.





.@KSzczerski o #15latPLwUE: nie chodzi o to, żeby wyciskać z Brukseli ile się da. Chodzi o to, żeby wzajemnie się słuchać i wzajemnie potrafić realizować swoje interesy — Trójka Polskie Radio (@RadiowaTrojka) 30 kwietnia 2019

„Polska pozostanie w UE”



Szczerski podkreślił, że niezależnie od tego, kto rządzi w Polsce, nasz kraj pozostanie w UE. 0 Polacy tego sobie życzą – zaznaczył. – Cieszmy się z tego, że jesteśmy członkiem wspólnoty europejskiej – wskazał minister. Zaznaczył jednocześnie, że w UE „nie chodzi o to, że każdy ma wyciskać z Brukseli ile się da”. – Chodzi o to, żeby wzajemnie się słuchać i potrafić zrealizować swoje interesy w ramach pewnego konsensusu – dodał szef gabinetu prezydenta.



Ocenił jednak, że obecnie bardzo brakuje tego konsensusu, bo większość spraw rozstrzygana jest „metodą siłową”. – To rozbija dzisiaj poczucie jedności i wspólnoty w UE. Warto by wrócić do momentu, kiedy to jednak konsensus i przekonanie, że jesteśmy za siebie współodpowiedzialni, żeby zwyciężało – mówił Szczerski.



Jak dodał, Polska nie chce również, aby Bruksela była „super centrum decyzyjnym”. – To nie jest wizja integracji, jaką my życzymy. My sobie życzymy naturalnej, demokratycznej integracji, gdzie narody europejskie decydują o przyszłości wspólnego, europejskiego domu – podkreślił.



Szczerski zaznaczył również, że Polska opowiada się za dalszym poszerzaniem UE.

.@KSzczerski o #15latPLwUE: to jest radosne święto dlatego, że 15 lat temu podjęliśmy słuszną decyzję. Większość Polaków cieszy się z członkostwa w NATO i UE — Trójka Polskie Radio (@RadiowaTrojka) 30 kwietnia 2019

Sasin: Należy podziękować Junckerowi, że powiedział prawdę



– Należy podziękować szefowi Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerowi, że powiedział prawdę, ponieważ Polsce pod rządami PiS nie grozi Polexit – oświadczył Jacek Sasin.



Na uwagę prowadzącego rozmowę w wp.pl, że Juncker stał się bohaterem Prawa i Sprawiedliwości, Sasin odpowiedział: „Nie wiem, czy stał się bohaterem Prawa i Sprawiedliwości, natomiast należy podziękować mu za to, że powiedział prawdę rzeczywiście. Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości nie grozi żaden polexit”.



– To od początku była absolutnie fałszywa narracja opozycji, niemająca żadnych podstaw realnych i to przewodniczący Juncker po prostu publicznie powiedział, zadając tym samym cios całej tej narracji, pokazując, że opozycja – Koalicja Europejska – Polaków od bardzo długiego czasu wprowadza w błąd w tej sprawie– mówił minister.



– My to, jako Prawo i Sprawiedliwość, od początku mówimy, że to jest absurdalne twierdzenie opozycji, która próbuje w ten sposób przestraszyć Polaków. Nie mając nic innego do zaproponowania proponuje strach przed wyjściem z Unii Europejskiej. Przewodniczący Junkers obnażył tę narrację opozycji, jako absolutnie nieprawdziwą — dodał Sasin.