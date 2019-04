Złodziejska hurtownia, a w niej maszyny, quady, elementy szamba i wyposażenia boiska

Policjanci z Pyskowic (woj. śląskie, powiat gliwicki) odkryli istną złodziejską hurtownię. Za wysokim, szczelnym ogrodzeniem w budynkach gospodarczych i piwnicach równo poustawiane stały: maszyny rolnicze, quady, ławki, elementy szamba czy wyposażenie boiska piłkarskiego, które 3 lata temu zniknęło z Łan Wielkich. Mężczyzna fantów nie sprzedawał, lecz tylko je przechowywał. – 40-letni właściciel posesji nie umiał wytłumaczyć, po co je zabrał – powiedział portalowi tvp.info podinspektor Marek Słomski z KMP w Gliwicach.

Na trop dziupli policjanci wpadli, po tym jak zgłoszono im zniknięcie maszyny do rozdrabniania drewna, która stała na polu w Toszkach w województwie śląskim. Po nitce do kłębka kryminalni dotarli do tajemniczej posesji w spokojnej dzielnicy domków jednorodzinnych w Gliwicach. Kiedy weszli za wysokie i szczelne ogrodzenie, ich oczom ukazał się złodziejski skład. – Wszystko było równo poustawiane i uporządkowane – wyjaśniają policjanci. Fanty zapełniały liczne budynki gospodarcze i piwnice. Wśród nich były koparki, maszyny rolnicze, quady, elektronarzędzia, ławki, ogrodzenia oraz elementy zabrane z boiska piłkarskiego w Łanach Wielkich. W 2016 roku łupem padły bramki piłkarskie, brama wjazdowa na stadion, 57 metalowych elementów ogrodzenia oraz specjalna siatka zabezpieczająca.



– Właściciel posesji nie umiał wyjaśnić, po co zabrał bramki – mówi nam podinspektor Marek Słomski z KMP w Gliwicach.



Z ustaleń śledczych wynika, że 40-latek nie sprzedawał skradzionych fantów, a jedynie je kolekcjonował. Łupy gromadził od kilku lat. Pochodziły one z kradzieży m.in. w miejscowościach Słupsko, Bycina, Taciszów, Pławniowice. Quady wciąż miały oryginalne tablice rejestracyjne.



Mężczyzna najczęściej działał sam, ale czasem zapraszał do współpracy 43-letniego kolegę, mieszkańca Sośnicy. Obu grozi do 10 lat więzienia. Część sprzętów wróciła już do właścicieli.

