Rower za PESEL? „To naruszenie przepisów”

Operator warszawskich rowerów miejskich Veturilo wprowadza zmianę w systemie wypożyczania, polegającą na obowiązkowym podaniu numeru PESEL. „Jeśli ktoś nie uzupełni danych, zablokujemy mu konto i nie wypożyczy roweru” – informuje Nextbike. W ocenie fundacji Panoptykon, która zajmuje się kwestiami ochrony danych osobowych, taki wymóg może oznaczać naruszenie przepisów.

O sprawie informuje „Gazeta Wyborcza”. Przypomina, że jeszcze przed dwoma laty do rejestracji w systemie Veturilo wystarczyło podanie numeru kontaktowego i maila. Jednak w 2017 r. Nextbike – operator miejskich rowerów – wprowadził radykalną zmianę, gdzie każdy nowy rejestrujący się użytkownik musiał podać również swój numer PESEL.



Teraz firma ostrzega, że jeżeli użytkownicy rejestrujący się przed 2017 r. nie uzupełnią danych osobowych o swój PESEL, zostaną zablokowani. – Numer PESEL jest potrzebny w celu identyfikacji użytkownika. Pobierane od naszych klientów dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności, nie udostępniamy ich na zewnątrz – informuje, cytowany przez gazetę, rzecznik Nextbike Marek Pogorzelski.



Jednak takie działanie to w ocenie fundacji Panoptykon naruszenie prawa. – Naszym zdaniem praktyka blokowania kont osób, które nie podały numeru PESEL, jest nieuprawniona – ocenia Karolina Iwańska i stwierdza, że tak sformułowany regulamin „naruszał zarówno poprzednio obowiązującą ustawę o ochronie danych osobowych, jak i obecnie obowiązujące tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych, czyli RODO”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: „Gazeta Wyborcza”

W tej sprawie interwencję zapowiedzieli miejscy radni. – Nie rozumiem, po co numer PESEL do wypożyczenia roweru – stwierdza Sebastian Kaleta z PiS i zapowiada złożenie interpelacji. – Nawet nie wiedziałam, że Nextbike teraz domaga się numeru PESEL. Wydaje mi się to wymogiem na wyrost. Złożę w tej sprawie interpelację – mówi radna PO Aleksandra Gajewska.