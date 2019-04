Pijana matka po wyjściu z restauracji zamierzała wieźć samochodem niemowlaka i trzylatkę

Pijaną i agresywną kobietę zatrzymało pięcioro mieszkańców Brzeszcz w Małopolsce. W samochodzie, którym kobieta zamierzała odjechać, znajdowało się dwoje dzieci: trzymiesięczny chłopczyk oraz jego trzyletnia siostrzyczka. 41-latka miała prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. I wyszła właśnie z restauracji – dowiedział się portal tvp.info. Kobieta usłyszała także zarzuty znieważenia policjantów.

Informację o obywatelskim zatrzymaniu pijanej kobiety około godz. 19 dostali policjanci z Komisariatu Policji w Brzeszczach. – Zajście miało miejsce na parkingu pod restauracją, z której wyszła kobieta – wyjaśnia nam mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik małopolskiej policji.



Kiedy funkcjonariusze dojechali na miejsce, zastali 41-latkę pod wyraźnym wpływem alkoholu. Świadkowie twierdzili, że zamierzała wsiąść za kierownicę samochodu, w którym ulokowała swoje dzieci – trzymiesięcznego synka oraz trzyletnią córkę.



Badanie alkomatem wykazało, że miała 2,41 promila alkoholu we krwi. Wobec interweniujących zachowywała się agresywnie. – Była wulgarna i znieważała funkcjonariuszy – dodaje policjant.



Dziećmi zaopiekowała się rodzina. Wobec kobiety wszczęto postępowanie w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty zdrowia bądź życia albo uszczerbku na zdrowiu dzieci, nad którymi miała obowiązek opieki. Za to grozi do 5 lat więzienia. – 41-latka odpowie również za znieważenie policjantów , za co grozi kara do 1 roku pozbawienia wolności – mówi rzecznik. Sprawą zajmie się też sąd rodzinny.



Policjanci podkreślają nieocenioną postawę świadków, którzy zauważyli nietrzeźwą kobietę i nie dopuścili, by odjechała samochodem.

