Trzaskowski: Politycy PiS mogą nie chcieć polexitu

Politycy PiS mogą nie chcieć wyprowadzić Polski z Unii Europejskiej, ale prowadzą tak złą politykę, że to się może tak skończyć – powiedział na antenie radia TOK FM prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jeszcze dwa dni temu lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapewniał, że Polskę pod rządami PiS na pewno czeka polexit.

W radiu TOK FM prezydent stolicy odniósł się do poniedziałkowego wywiadu, jakiego przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker udzielił „Rzeczpospolitej”. Polityk ten stwierdzał, że Polsce pod rządami Prawa i Sprawiedliwości nie grozi wyjście z Unii Europejskiej.



– Mnie ten wywiad specjalnie nie zaskoczył. Trudno się spodziewać, że przewodniczący KE powie, że rząd PiS chce jutro wyprowadzić Polskę z UE – stwierdził prezydent Trzaskowski.



– Jeżeli rząd PiS, nie daj Boże, będzie rządził przez kolejną kadencję, Polska będzie na marginesie i nie będzie miała wpływu na podejmowane decyzje – ocenił i zaznaczył, że „dzisiejsza pozycja Polski w UE jest bardzo słaba”.



Z kolei lider Platformy Grzegorz Schetyna podczas sobotniej i niedzielnej konwencji regionalnej Koalicji Europejskiej ostrzegał, że politycy PiS chcą wyprowadzić Polskę z UE.



– Dzisiaj jesteśmy na etapie utraty tego wszystkiego, co budowały pokolenia polityczne przed nami. Po 1989 r. każda kadencja każdego rządu, każda kadencja Sejmu ułatwiała i otwierała nam możliwość dojścia do bezpiecznej drogi do NATO i Unii Europejskiej. Ale dzisiaj jesteśmy w innym miejscu – dzisiaj to wszystko, co zostało zbudowane, tracimy – stwierdził lider PO.

#wieszwiecej Polub nas