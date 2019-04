„Niedowierzanie, że druga osoba po prezydencie się tego dopuściła”. Polityk ze Szczecina z zarzutami

Zarzut prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości usłyszał b. przewodniczący szczecińskiej rady miasta Michał W. Jak poinformowała rzeczniczka prokuratury, mężczyzna ma dozór policji. W poniedziałek złożył rezygnację z mandatu radnego. – Jak już się okazało, że jest to prawda, to pojawiło się niedowierzanie, że osoba, która była drugą osobą w mieście, zaraz po prezydencie, mogła się dopuścić takiego czynu. To jest jednak czyn skrajnie nieodpowiedzialny – komentował zachowanie polityka szczeciński radny PiS Dariusz Matecki.

Policja zatrzymała byłego radnego w sobotę. – Badania wykazały, że mężczyzna, kierując samochodem osobowym, znajdował się w stanie nietrzeźwości – powiedziała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Joanna Biranowska-Sochalska. Dodała, że usłyszał zarzut dotyczący prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.



– Prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego – powiedziała prok. Biranowska-Sochalska. Prowadzone są dalsze czynności w tej sprawie.



Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, ograniczenie wolności lub do 2 lat więzienia.



Przewodniczący szczecińskiej rady miasta Michał W. (Bezpartyjni – którzy stanowią polityczne zaplecze prezydenta Szczecina Piotra Krzystka) w poniedziałek zrezygnował z mandatu, o czym poinformował na swoim profilu facebookowym. Jako powód podał „nieodpowiedzialne zachowanie”, jakiego dopuścił się „prowadząc samochód pod wpływem alkoholu”.



Zachowanie W. skomentował w Radiu Szczecin miejski radny z PiS Dariusz Matecki. – Jednym wybrykiem zrujnował całą, długo budowaną karierę polityczną i jest mi go po prostu szkoda, jako człowieka – mówił.



Stwierdził też, że decyzja polityka o zrzeczeniu się mandatu była „honorowa”.

