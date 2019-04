Konferencja w Berlinie: Serbia i Kosowo chcą wznowić rozmowy

Serbia i Kosowo są gotowe wznowić „konstruktywne rozmowy” w sprawie zakończenia konfliktu między nimi – zadeklarowały obie strony w Berlinie, gdzie odbyła się konferencja poświęcona Bałkanom Zachodnim. Agencja dpa przypomina, że w przeszłości oba zwaśnione kraje już kilkakrotnie składały podobne deklaracje, po czym rozpoczynały kolejny spór.

Uczestnicy konferencji w Berlinie zwracali uwagę na znaczenie prawnie wiążącego układu między Belgradem a Prisztiną dla normalizacji wzajemnych relacji. Podkreślali także, że porozumienie między Serbią a Albanią przyczyniłoby się do stabilizacji w regionie i miałoby fundamentalne znaczenie dla obu krajów w ich staraniach o wejście do Unii Europejskiej.



Od 2014 roku Serbia prowadzi negocjacje akcesyjne z Unią. Głównym warunkiem ich powodzenia jest normalizacja stosunków z Kosowem. W 2013 roku oba kraje zobowiązały się do prowadzonego pod nadzorem Brukseli dialogu, którego celem jest poprawa relacji i rozwiązanie wszystkich spornych kwestii. Dotychczas nie osiągnięto jednak znaczących postępów.



Kosowo, którego zdecydowaną większość mieszkańców stanowią Albańczycy, ogłosiło niepodległość w 2008 roku. Większość Serbów postrzega Kosowo jako kolebkę swej państwowości, a serbska konstytucja uznaje Kosowo za integralną część kraju.

źródło: pap

Ożywienie procesu normalizacji stosunków między Serbią a Kosowem było głównym celem poniedziałkowej konferencji w Berlinie, zorganizowanej z inicjatywy przywódców Francji i Niemiec. W spotkaniu, oprócz prezydenta Emmanuela Macrona i kanclerz Angeli Merkel, wzięli także udział szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini oraz szefowie państw i rządów z Bałkanów Zachodnich.Jednostronnie ogłoszona niepodległość Republiki Kosowa jest uznawana przez 112 do 115 z 193 państw członkowskich ONZ, 23 z 28 Unii Europejskiej i 24 z 28 NATO. Kosowa nie uznają m.in. Rosja, Chiny, Indie, Ukraina, Brazylia czy Meksyk.