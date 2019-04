Pożar w lesie Kubusia Puchatka. „Ściółka była sucha jak papier”

Jeden z symboli południowo-wschodniej Anglii został mocno dotknięty przez pożar. Płomienie ogarnęły słynny las Ashdown, który był inspiracją do stworzenia fikcyjnego Stumilowego Lasu, miejsca w którym mieszkali Kubuś Puchatek i jego przyjaciele.

Strażacy otrzymali zgłoszenie w niedzielę późnym wieczorem. Gdy przyjechali na miejsce, płonęło już około 50 ha drzew. Najbardziej ucierpiały okolice Kingstanding. – Tak duży pożar w nocy to coś niespotykanego. Choć niedawno padał deszcz, runo było bardzo suche i ogień szybko się rozprzestrzenił. Zdążył już wiele zniszczyć, zanim go dostrzeżono – poinformował Andrew Gausden z lokalnej straży pożarnej.



Służby nie wykluczają, że przyczyną pożaru było podpalenie, ale zwracają uwagę, że w lesie od dłuższego czasu było bardzo sucho. – Ściółka była sucha jak papier – przyznał Chris Sutton, leśniczy z Ashdown Ranger.



Leśnik wskazał, że straty dla środowiska naturalnego są ogromne – ptaki straciły swoje jaja i gniazda, przed ogniem nie zdążyły uciec m.in. jaszczurki i żmije. – Na szczęście wiele większych zwierząt, takich jak lisy, sarny i jelenie, zdołało się schronić – dodał Sutton.



Niedaleko lasu Ashdown mieszkał w latach 20. ubiegłego wieku brytyjski pisarz Alan Alexander Milne. Tereny te zainspirowały go do osadzenia w nich akcji książek o przygodach Kubusia Puchatka. Dla fanów serii wyprawa do „Stumilowego Lasu” to pozycja obowiązkowa.

#wieszwiecej Polub nas