Katastrofa śmigłowca turystycznego. Świadkowie mówią o eksplozji w powietrzu

Trzy osoby zginęły w katastrofie śmigłowca wycieczkowego na wyspie Oahu w archipelagu Hawajów. Tożsamość ofiar nie jest na razie znana.

Maszyna rozbiła się w mieście Kailua, popularnym – tak jak cała wyspa – wśród turystów, głównie z pozostałych stanów USA i Japonii. Świadkowie mówili o huku i kłębach dymu, zanim jeszcze śmigłowiec spadł na ziemię.



Na zdjęciach telewizyjnych widać płonący wrak, leżący na ulicy pośród domów jednorodzinnych. Zginęły trzy osoby, wszystkie znajdujące się na pokładzie śmigłowca. Na ziemi nikt nie ucierpiał.



Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku czteroosobowego robinsona r44. Będą ją ustalać śledczy Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) i Narodowej Rady Bezpieczeństwa Transportu (NTSB).



Telewizja CBS News podała, że maszyna należała do firmy Novictor. W październiku ubiegłego roku inny śmigłowiec tego operatora rozbił się, po tym jak pilot doznał zapaści. Ranne zostały wówczas dwie osoby.



W mieście Kailua znajduje się baza piechoty morskiej. Na wyspie Oahu kręcono zdjęcia do wielu filmów i seriali, m.in. „Avatara”.

