Szef MSZ: Polska zrealizuje przyszłe wyroki TSUE w sprawie art. 7

– Myślę, że tak – powiedział w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” szef MSZ Jacek Czaputowicz zapytany, czy Polska zrealizuje przyszłe wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie art. 7.

Na pytanie o sugerowany przez opozycję eurosceptycyzm partii rządzącej minister odpowiedział, że nie widzi w obozie rządzącym sił antyunijnych. – Jest raczej rozdźwięk między obrazem kreowanym a rzeczywistością. Według ostatnich badań ponad 90 proc. Polaków popiera integrację europejską. Widzą oni, że rząd dobrze wykorzystuje członkostwo w UE dla rozwoju kraju – powiedział.



Czaputowcz dodał, że nie ma przyzwolenia społeczeństwa i ciała politycznego na opuszczenie Unii. – Opozycja reprezentowana w parlamencie jest także prounijna, co jest pewnym ewenementem, bowiem w państwach Europy Zachodniej partie eurosceptyczne rosną w siłę – przyznał.



Szef MSZ zapytany o źródło podejrzeń polexitu odpowiedział, że taka narracja została przyjęta przez opozycję. – Niektóre państwa i brukselskie elity z trudem godzą się z demokratycznym wyborem Polaków i dojściem do władzy PiS-u. Sprawowane przez osiem lat rządy PO i PSL były dla nich wygodne, łatwiej było bowiem realizować swoje interesy – zaznaczył, dodając, że tymczasem Polska zaczęła prowadzić politykę zgodną ze swoim interesem.



Korzystny bieg



– Sprawa art. 7 potoczyła się dla nas korzystnie. Komisja Europejska nie jest w stanie przejść do następnego etapu, ponieważ państwa nie podzielają jej stanowiska – wskazał.



Na pytanie, czy Polsce udało się znaleźć blokującą mniejszość, czyli sześć państw, które nie pozwoliły na jej ukaranie, Czaputowicz odpowiedział, że rolą Komisji, a nie Polski jest znalezienie wymaganego poparcia. – Zapewne go nie znalazła, bowiem nie przedłożyła wniosku pod głosowanie. Gdyby to zrobiła, byśmy wiedzieli, jaki jest rozkład głosów, ale myślę, że większość państw podziela nasze stanowisko – ocenił.



– Nie można też twierdzić, że w Polsce nie są przestrzegane unijne standardy, zanim stwierdzą to właściwe, określone w traktacie instytucje. To tak, jakby o winie orzekał prokurator, a nie sąd. Komisja zwróciła się natomiast do Trybunału Sprawiedliwości, do czego oczywiście ma prawo. Tylko że wynika to z jej ogólnych kompetencji, a nie z przepisów art. 7 – podkreślił Czaputowicz.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: PAP, „Rzeczpospolita”

Zapytany o konsekwencję wykonywania decyzji trybunału minister odrzekł, że Polska należy do krajów, które wyroki wykonują. – Orzeczenia TSUE są zwykle wykonywane, chociaż wiele państw się z tym ociąga. Komisja prowadzi wykaz: kilkadziesiąt wyroków nie jest wykonywanych – zwrócił uwagę.Szef MSZ dodał, że Polska będzie krajem wzorowo wykonującym wyroki. – Wyroki te będą ważne także dla całej Unii Europejskiej. Zobaczymy, jak inne państwa będą wprowadzały w życie zasady określane przez TSUE ws. niezależności władzy sądowniczej. Np. w Niemczech system mianowania sędziów jest bardziej upolityczniony niż w Polsce – wskazał.