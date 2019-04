Dziś Międzynarodowy Dzień Jazzu. Koncerty w całej Polsce

Kilkanaście koncertów odbędzie się we wtorek w Polsce z okazji Międzynarodowego Dnia Jazzu – w tym występy poświęcone Krzysztofowi Komedzie, którego 50. rocznicę śmierci niedawno obchodziliśmy. Najważniejsze światowe wydarzenie to specjalny koncert w Melbourne. Zaśpiewają m.in. Kurt Elling i Lizz Wright.

Miastem gospodarzem tegorocznych obchodów święta jazzu jest australijskie Melbourne. W byłej stolicy Australii 30 kwietnia odbędzie się koncert światowych gwiazd jazzu. Będzie można go zobaczyć poprzez stronę JazzDay.com (o godz. 17 czasu polskiego). W czasie koncertu, którego dyrektorem artystycznym jest legendarny jazzman Herbie Hancock, wystąpią m.in. wokaliści Kurt Elling, Lizz Wright i Dee Dee Bridgewater, pianista Eric Reed, puzonista Mark Nightingale oraz kilku innych jazzmanów z Brazylii, Meksyku, Izraela, Chin, Australii i Libanu.



Międzynarodowy Dzień Jazzu jest również obchodzony w Polsce. We wtorek, w ramach festiwalu „Starzy i Młodzi, czyli Jazz w Krakowie”, hołd Krzysztofowi Komedzie złoży zespół w składzie Andrzej Jagodziński (fortepian), Henryk Miśkiewicz (saksofon), Agnieszka Wilczyńska (śpiew), Adam Cegielski (kontrabas), Czesław Bartkowski (perkusja).



Polskiemu pianiście, twórcy muzyki do filmów „Dziecko Rosemary” i „Nóż w wodzie” Romana Polańskiego poświęcony będzie koncert w filharmonii szczecińskiej. Materiał z debiutanckiego krążka „Repetitions (Letters to Krzysztof Komeda)” zaprezentuje zespół EABS.



Tego dnia, w ramach katowickiego festiwalu JazzArt, wystąpi amerykańska songwriterka Marissa Nadler, która na swoich płytach miesza muzykę folk z rockiem i elementami jazzu. Koncert-performance dadzą kompozytorka i trębaczka Kim Macari oraz saksofonista Raymond MacDonald. Wystąpią także zespół Księżyc oraz Resina, czyli wiolonczelistka Karolina Rec. Również w Katowicach – w sali kameralnej NOSPR – zaśpiewa zdobywczyni nagrody Grammy Karen Edwards.





Trio saksofonisty Chico Freemana, który grał m.in. z Dizzym Gillespiem, Charlesem Mingusem, braćmi Marsalisami i Tomaszem Stańką wystąpi w Zakopanem. Na scenie staną także gitarzysta Mike Russell, który zaczynał karierę jako muzyk bluesowy w latach 60. ubiegłego wieku, wokalistka Mfa Kera z Madagaskaru oraz Józef Eliasz Funky Group.



Koncerty i jam session



Sześć koncertów, jam session oraz spotkanie z saksofonistą Przemkiem Dyakowskim, czeka na fanów jazzu we wtorek we Wrocławiu w ramach festiwalu Jazz nad Odrą. Zagrają zespoły Kuby Stankiewicza, Piotra Wojtasika, Adama Bałdycha, kwartet amerykańskiej saksofonistki Tii Fuller oraz polskie zespoły Skicki-Skiuk i Crash.



Gliwice, Jastrzębie-Zdrój i Częstochowa to kolejne miasta, w których będzie obchodzone święto jazzu. W Gliwicach wystąpi zespół jazzu tradycyjnego South Silesian Brass Band, którego początki sięgają połowy lat 70., a także gitarzyści Jan Cichy i Andrzej Trefon. W Jastrzębiu-Zdroju zagra O.N.E Quintet, a w Częstochowie wokalistka jazzowa Monika Lidke z zespołem Vadomaya Collective.

źródło: pap

Koncerty na obchody Międzynarodowego Dnia Jazzu przygotował Program 2 Polskiego Radia. W Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego wystąpią bracia Marcin i Bartłomiej Olesiowie, którzy obchodzą jubileusz 20-lecia debiutu płytowego. W pierwszej części wraz z nimi zagra Piotr Orzechowski „Pianohooligan” (fortepian), a w drugiej Wojciech Jachna (trąbka), Irek Wojtczak (saksofony) i Bartłomiej Prucnal (saksofon altowy).Międzynarodowy Dzień Jazzu ogłoszono na 36. sesji Konferencji Generalnej UNESCO w listopadzie 2011 r. W tym roku obchodzony jest po raz ósmy.