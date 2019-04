Wielomilionowe zyski GPW. Spółka przedstawiła wyniki

Zysk netto Giełdy Papierów Wartościowych w pierwszym kwartale 2019 wyniósł 24,5 mln zł – poinformowała komunikacie spółka. W analogicznym okresie ubiegłego roku wynosił on 29,9 mln zł.

W raporcie kwartalnym GPW wskazała, że przychody ze sprzedaży po pierwszym kwartale bieżącego roku wyniosły 84,1 mln zł wobec 85,9 mln zł po I kw. 2018 r. Wpływ na to miały m.in. wyższe koszty działalności operacyjnej, które na koniec marca 2019 roku wyniosły ponad 54 mln zł względem 48 mln zł w analogicznym okresie roku 2018. Mniejsze były za to koszty finansowe, które po I kw. br. wyniosły 2,1 mln zł, gdy po pierwszym kw. roku ubiegłego było to 2,2 mln zł.



W raporcie podano, że na koniec marca Grupa GPW osiągnęła zysk z działalności operacyjnej równy 29 mln 379 tys. zł wobec 36 mln 163 tys. zł w takim samym okresie roku ubiegłym. Rentowność działalności operacyjnej na koniec marca 2019 roku wyniosła 34,9 proc. wobec 50,6 proc. na koniec grudnia 2018 r.



Podano również, że w pierwszym kwartale 2019 roku EBITDA grupy GPW wyniosła ponad 38,5 mln zł w stosunku do blisko 44 mln zł osiągniętych w porównywalnym okresie 2018 roku. Rentowność EBITDA na koniec marca tego roku wyniosła 45,8 proc. wobec wyniku 59,6 proc. na koniec 2018 r.

