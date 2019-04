„Słabną szanse na rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego”

Zastępczyni sekretarza generalnego ONZ Rosemary DiCarlo pesymistycznie oceniła perspektywy rychłego rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Mówiła, że wysiłki Narodów Zjednoczonych komplikuje brak woli politycznej.

– Pod presją przemocy, ekspansji osadniczej, jednostronnych działań, podziałów wewnątrzpalestyńskich i pogłębiającej się wzajemnej nieufności perspektywy sprawiedliwego i trwałego pokoju pozostają coraz bardziej nieuchwytne. Możliwość ustanowienia trwałego (...) państwa palestyńskiego nadal jest osłabiana przez fakty dokonane – oceniła podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa.



Zdaniem DiCarlo, która pełni funkcję zastępcy sekretarza generalnego ds. politycznych i pokoju, wysiłki Narodów Zjednoczonych podważa i komplikuje brak woli politycznego rozwiązania konfliktu. Przestrzegała, że status quo prowadzi jedynie do dalszego pogorszenia sytuacji, radykalizacji ze wszystkich stron oraz większego cierpienia.



Dzieci szczególnie narażone



W swym wystąpieniu przytaczała dane na temat ofiar śmiertelnych. Nawoływała, by nie narażać dzieci na przemoc ani nie zachęcać ich do udziału w przemocy. Zwracała uwagę na pogarszający się kryzys humanitarny i gospodarczy w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu Jordanu, w tym trudną sytuację kobiet. Wzywała strony, by powróciły do stołu negocjacyjnego.



Poniedziałkowe posiedzenie RB stało się platformą dla kolejnej konfrontacji między Izraelem a Palestyną. Stały obserwator Palestyny przy ONZ Mansur Rijad wiązał ponowny wybór Benjamina Netanjahu na premiera Izraela z umocnieniem skrajnej prawicy, co – jak ocenił – jeszcze pogorszy sytuację. Oskarżył Izrael o wzrost ekspansjonistycznych apetytów. Krytykował plany nielegalnej budowy kolejnych izraelskich osiedli na okupowanych terytoriach palestyńskich i nieliczenie się z prawami Palestyńczyków.



Nawiązując do płynących, jak zaznaczył, z całego świata słów potępienia Izraela, argumentował, że będzie to nieskuteczne, dopóki Izrael nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. – Społeczność międzynarodowa musi pilnie podjąć poważne działania, aby pociągnąć mocarstwo okupacyjne, Izrael, do odpowiedzialności. Nieodzowne jest wyciągnięcie konsekwencji za naruszenie prawa – apelował.

Ambasador Izraela przy ONZ Danny Danon przedstawił „filary”, które – jego zdaniem – uzasadniają żydowską własność ziemi izraelskiej. Zaliczył do nich Biblię, historię, nie tyko Izraela, lecz także świata, prawo międzynarodowe, w tym działania brytyjskie oraz postanowienia ONZ (państwo Izrael utworzono na podstawie rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 z 29 listopada 1947 roku). Jako kolejny filar Danon wymienił dążenie do pokoju i bezpieczeństwa, ponieważ, jak akcentował, silniejszy i bezpieczniejszy Izrael oznacza mocniejszy i bezpieczniejszy świat.



„Odrzucanie inicjatyw”



Ambasador Izraela oskarżył Arabów o wielokrotną odmowę ustanowienia pokoju, przytaczając liczne przykłady odrzucania podejmowanych inicjatyw. Argumentował, że nie może być nagrody za politykę odrzucania i agresję. Prawdziwy pokój uzależnił od czterech czynników. Uznania i zaakceptowania przez Palestyńczyków państwa żydowskiego Izrael, zaprzestania kampanii podburzania, podjęcia regionalnej współpracy oraz zapewnienia bezpieczeństwa swojemu krajowi.



– Nigdy nie zrobimy nic ani nie zgodzimy się na nic, co zagraża naszemu bezpieczeństwu. Chcemy pokojowej przyszłości z naszymi sąsiadami, ale nasze bezpieczeństwo nie podlega negocjacjom. To my zadecydujemy, gdzie będzie przebiegać linia – deklarował Danon.

źródło: pap

Wypowiadający się podczas posiedzenia członkowie Rady Bezpieczeństwa, w tym ambasador RP przy ONZ Joanna Wronecka, zwracali uwagę na nieskuteczność apeli o deeskalację konfliktu. Apelowali do stron o powstrzymanie się od jednostronnych kroków. Potępiali akty terroryzmu i przemocy.Padło wiele słów krytyki za nielegalną budowę osiedli izraelskich, burzenie obiektów palestyńskich, wymuszanie przesiedlenia ludności oraz pozbawianie jej dostępu do zasobów naturalnych. Mówcy podkreślali, że zaostrza to konflikt i przenosi go w inne obszary regionu.