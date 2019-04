Amerykański weteran z Afganistanu szykował zamach. Miał spowodować „ogromną liczbę ofiar”

Amerykański weteran wojenny z Afganistanu, który przeszedł na islam, został aresztowany przez FBI. Śledczy twierdzą, że zamierzał przeprowadzić zamach z użyciem materiałów wybuchowych, który miał spowodować „ogromną liczbę ofiar”.

Federalni poinformowali, że zatrzymanym jest 26-letni Mark Steven Domingo, który służył w Afganistanie jako żołnierz amerykańskiej piechoty, a w ostatnim czasie przeszedł na islam. Media zwracają uwagę, że przypomina to fabułę serialu „Homeland”.



Zatrzymanie jest efektem śledztwa, które FBI prowadziło za pośrednictwem internetu. Prokuratorzy twierdzą, że podczas internetowych rozmów z podającym się za islamskiego bojownika agentem FBI, Domingo popierał brutalny dżihad i wyraził gotowość zostania męczennikiem.



„Nasze dochodzenie skutecznie zapobiegło bardzo realnemu zagrożeniu ze strony wyszkolonego żołnierza, który wielokrotnie twierdził, że chce spowodować śmierć maksymalnej liczby osób” – napisał w oświadczeniu prok. Nick Hanna.



Celem zamachowca mieli być biali nacjonaliści biorący udział w weekendowym wiecu w Long Beach oraz Żydzi, kościoły i bazy wojskowe w Los Angeles i okolicach. Według aktu oskarżenia, Domingo zakupił kilkaset gwoździ, które miały służyć za szrapnele w ładunkach wybuchowych.

źródło: IAR

Śledczy zatrzymali go podczas upozorowanego dostarczenia bomby przez tajnego agenta FBI. Aresztowanemu grozi do 15 lat więzienia.Mark Steven Domingo służył w Afganistanie od września 2012 do stycznia 2013 roku. Posiadał trzy sztuki broni, w tym dwa karabiny półautomatyczne.