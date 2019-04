Ukradł tożsamość, zaciągnął 100 tys. zł długu. „Alarm!” na tropie oszustwa

W połowie stycznia Błażej Kócaba dowiedział się, że ktoś, wykorzystując jego dane, wziął pożyczki na prawie 100 tys. zł. – Nogi się ugięły – mówi oszukany. Oszustem okazał się człowiek, któremu w zeszłym roku Kócaba wynajął w Szczecinie swoje mieszkanie. Reportaż programu „Alarm!”.

– To był okres przedświąteczny, śpieszyłem się, więc tylko szybko podpisałem umowę, rozliczyliśmy się i o inne rzeczy już nie pytałem. Zostawiłem swój numer telefonu, jak byłyby problemy z mieszkaniem, z gazem czy z prądem – opowiada Kócaba.



W ten sposób oszust zdobył dane ofiary. Sfałszował dowód osobisty i wybrał się w pożyczkowe tournee po bankach i parabankach. Wyłudził dwa kredyty w dwóch bankach. Jeden dał mu 40, a drugi ponad 25 tys. zł.

#wieszwiecej Polub nas

Rzecznicy tych instytucji zapewniają, że pracownicy, którzy mają bezpośredni kontakt z klientami, są szkoleni, żeby rozpoznawać fałszywe dowody tożsamości, banknoty i dokumenty, które są potrzebne do oceny zdolności kredytowej.

Tym razem oszust wyprowadził banki w pole. Tomaszowi H. udającemu Błażeja Kócabę wypłacono gotówkę.



– Zrobimy wszystko, aby ta osoba, której dane, jak podejrzewamy, mogły zostać wykorzystane do wyłudzenia tego kredytu, żeby w jak najmniejszym stopniu odczuła, czy żeby nie odczuła właściwie skutków tego zdarzenia – zapewnia Łukasz Pałka z Eurobanku.



Banki zgłosiły oszustwo do prokuratury. Śledczy zatrzymali Tomasza H. Ten od razu przyznał się do wyłudzenia prawie 100 tys. zł. Trafił do aresztu.



Prokuratorzy ustalili, że mężczyzna w ten sam sposób wyłudził pożyczki na dane jeszcze dwóch innych osób. Poszkodowanych będzie nawet kilkudziesięciu.



Kócaba trafił na listę Biura Informacji Kredytowej. – Jeżeli prokuratura nabierze przekonania, że miało miejsce przestępstwo i oskarża jakiegoś sprawcę, wówczas bank ma podstawę, żeby wycofać informację o kredycie, który został zaciągnięty przez sprawcę przestępstwa – mówi Przemysław Przybylski z Credit Agricole.



Po interwencji „Alarmu!” Eurobank wstrzymał windykację, a Credit Agricole wykreśli Kócabę z BIK-u.