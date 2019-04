Błaszczak: Juncker obnażył kłamstwa, którymi posługuje się Koalicja Europejska

– Jean-Claude Juncker powiedział: oto król jest nagi, oto Koalicja Europejska posługuje się nieprawdą. Schetyna sformułował takie kłamstwo, żeby przykryć swoją indolencję i brak przesłania programowego – powiedział w programie „Gość Wiadomości” minister Mariusz Błaszczak. W ten sposób skomentował wypowiedź przewodniczącego Komisji Europejskiej, który stwierdził, że nie dojdzie do polexitu, nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość wygra jesienne wybory parlamentarne.

Jean-Claude Juncker ocenił w rozmowie z „Rzeczpospolitą”, że „Polska jest z nami, bo podzielamy wspólne wartości”.



– Juncker obnażył manipulacje, kłamstwa, którymi posługuje się Koalicja Europejska. Bardzo dobrze się stało. To świadczy o tym, że PiS jest doceniane wśród naszych partnerów w Unii Europejskiej, również przez przewodniczącego Junckera – stwierdził Mariusz Błaszczak.

źródło: TVP Info

Błaszczak podkreślił, że wypowiedzi przewodniczącego KE to dowód szacunku dla polskiego rządu. – Pozycja Polski na arenie europejskiej jest silna i wzrasta – powiedział minister.