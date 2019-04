Studenci myśleli że nie zdali, odebrali sobie życie. Błąd w systemie

21 uczniów w stanie Telangana w Indiach popełniło samobójstwo, ponieważ myśleli, że nie zdali egzaminów. Chłopcy i dziewczęta, którzy do tej pory byli prymusami, otrzymali informację o negatywnych wynikach sprawdzianów. Później okazało się, że była ona fałszywa. Władze mówią o błędzie w systemie komputerowym i o ludzkim błędzie. Zapowiadają śledztwo.

Lokalne media piszą m. in o mężczyźnie, który rzucił się pod pociąg i kobiecie, która dokonała samospalenia. Ich koledzy, którzy nie posunęli się do takiego kroku, ujawnili dziennikarzom, że ci z nich, którzy do tej pory mieli świetne oceny, z ostatnich egzaminów otrzymali punktację znacznie poniżej minimum wymaganego dla stopnia dostatecznego.



Władze zaapelowały do młodzieży, by nie podejmowała ostatecznych decyzji i zaoferowały bezpłatną powtórkę egzaminu każdemu, kto uważa, że został skrzywdzony złą oceną. Negatywne oceny otrzymało ponad 300 tys.



Zdaniem władz omyłki stanowią tylko niewielki odsetek tej liczby.

#wieszwiecej Polub nas