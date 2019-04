Brutalnie pobił starszego pana w tramwaju. Świadkowie nawet nie drgnęli [WIDEO]

W internecie pojawiło się nagranie, na którym jeden z pasażerów tramwaju, rosły mężczyzna w sile wieku, bez litości bije starszego współpasażera. Twierdzi, że ofiara mu ubliża, choć to z jego ust słychać wulgarne przekleństwa.

Nagranie zaczyna się w momencie, gdy młodszy mężczyzna stoi nad starszym i prawdopodobnie ma o coś do niego pretensje. W pewnym momencie gwałtownym uderzeniem strąca staruszkowi czapkę, ale ten nadal zachowuje się spokojnie. Pyta jedynie, gdzie jest jego czapka, za co musi wysłuchać kolejnych wulgaryzmów.



Po chwili agresor wymierzył ofierze kilkanaście silnych ciosów w twarz głowę. – Mało k…a masz, ch… zaj…y? Wyp… stąd – mówi. Starszy pan podchodzi do drzwi i czeka na przystanek, ale po chwili napastnik atakuje znowu i wymierza kolejną serię ciosów.



Gdy zaatakowany pasażer wysiadł, sprawca próbował tłumaczyć współpasażerom, że ubliżano mu, i że nie jest winny zajściu.

źródło: „Express Bydgoski”, YouTube

Po opublikowaniu nagrania bydgoska policja rozpoczęła poszukiwania agresora.