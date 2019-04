Mija 41. rocznica powstania Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża

– Na początku opozycjonistów była garstka. Hasło, które początkowo skupiło kilkudziesięciu odważnych i prawych ludzi, w sierpniu 1980 r. podjęły już setki tysięcy robotników – powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej. W Trójmieście trwają uroczyste obchody 41. rocznicy powstania Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.

– W 1979 r. w czasie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski nagle się okazało, że to, co komuniści robili przez kilkadziesiąt lat, już nie...