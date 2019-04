Nowelizacja prawa oświatowego umożliwiła 15 tys. uczniów zdawanie matury

W aż 194 szkołach o klasyfikacji rozstrzygnął dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel. Znaczy to, że uchwalona 25 kwietnia nowelizacja prawa oświatowego umożliwiła klasyfikowanie ponad 15 tys. uczniów – podał portal wpolityce.pl, powołując się na swoje źródła w rządzie.

Jak ustalił portal, sprawa dotyczyła 194 szkół na 5083 do tego zobligowanych. Znaczy to, że 15364 na 289478 uczniów zostało klasyfikowanych dzięki wejściu w życie ustawy.



W dwóch szkołach wciąż nie przeprowadzono klasyfikacji.



– Jeśli tak pozostanie, to w tych miejscach szybko będzie musiał wkroczyć samorząd jako organ prowadzący daną szkołę. Ustawa daje mu narzędzia do przeprowadzenia klasyfikacji – powiedział portalowi przedstawiciel z rządu.

źródło: wpolityce.pl, PAP

Nowelizację prawa oświatowego dotyczącą matur uchwalił 25 kwietnia Sejm. Zgodnie z nią, jeśli rada pedagogiczna nie przeprowadzi klasyfikacji i promocji, zrobi to dyrektor lub nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący.Za przyjęciem nowelizacji głosowało 235 posłów, 168 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie projektu nowelizacji, o co wnosiły PO-KO i Nowoczesna. Nowelizację zaakceptował Senat.