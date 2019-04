„Włoski protest w szkołach może wyrządzić krzywdę dzieciom, nie rządowi”

– Pomysł ZNP może popsuć sytuację wielu uczniów, którzy nie przerobią części materiału. Strajk spowodował wiele zaległości, a zajęcia dodatkowe mogłyby przyczynić się do ich nadrobienia – powiedział w rozmowie z portalem tvp.info Roman Laskowski, przedstawiciel Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Skomentował w ten sposób zapowiedzi ZNP o rekomendowaniu nauczycielom „włoskiego protestu”.

Jak stwierdził Laskowski, „trudno powiedzieć, jak w praktyce będzie to wyglądało”.



– Trudne może być rozróżnienie protestu od normalnej pracy. Może to przyczynić się do wyrządzenia krzywdy dzieciom, nie rządowi – powiedział.



Jak mówił, uczniowie przygotowują się do egzaminów także dzięki zajęciom dodatkowym i w przypadku ich braku maleć będzie szansa osiągnięcia dobrych wyników.



– Może to popsuć sytuację wielu uczniów, którzy nie przerobią części materiału. Strajk spowodował wiele zaległości, a zajęcia dodatkowe mogłyby przyczynić się do ich nadrobienia – powiedział. W jego opinii zapowiedzi ZNP budzą duże wątpliwości co do tego, czy da się je zrealizować.



– Gdybym miał zaplanowaną wycieczkę np. na połowę maja, to dziwnie by wyglądało, gdybym teraz to odwoływał. W grę wchodzą przecież tu nawet wpłacone zaliczki za te wyjazdy. Mało prawdopodobne, by tak to w praktyce wyglądało – dodał.

#wieszwiecej Polub nas

Jego zdaniem, trudno oczekiwać, by podjęta przez ZNP forma protestu okazała się skuteczna.– Boimy się, że uparte stanowisko ZNP spowoduje faktyczną zmianę pensum przez rząd, na co my się absolutnie nie zgadzamy. To sprawia, że zwiększa się nasza niepewność co do przyszłości. Może to zaszkodzić nauczycielom – powiedział Laskowski.

– Ze strony „Solidarności” nie ma w tej chwili żadnego dążenia do wzmocnienia strajku. Czekamy na realizację naszych postulatów przez rząd. Chcielibyśmy jak najszybciej usiąść do rozmów w sprawie zmiany systemu wynagradzania – dodał.



W poniedziałek na swoim profilu na Facebooku ZNP zamieścił informację, że Sekretariat ZG ZNP „rekomenduje włoski protest” – pracować należy jedynie tyle, ile wymagają od nauczyciela prawo oświatowe. Dla uczniów i szkół oznacza to odwołanie wszystkich dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, które nauczyciele prowadzili poza pensum i zadaniami zleconymi przez dyrektorów.



W szkołach mają zostać zawieszone konsultacje dla uczniów, warsztaty i dodatkowe wyjazdy szkolne. Pedagodzy nie będą przygotowywali własnym sumptem dodatkowych materiałów, planszy poglądowych czy ćwiczeń. Będą korzystać jedynie z pomocy naukowych dostarczonych przez szkołę.