Polski zespół metalowy nie zagra koncertów w Niemczech. Przez Antifę

„Wzywamy Columbia Theater do odwołania koncertu i nie udostępniania estrady antysemityzmowi i rasizmowi” – napisano na stronie Antify dzielnicy Neukölln. Chodzi o koncert polskiego zespołu black metalowego Mgła, który miał się odbyć właśnie w berlińskiej sali koncertowej Columbia Theater. Apel odniósł skutek: koncert odwołano. A potem kolejne: w Monachium i Norymberdze. To miał być początek europejskiej trasy Mgły.

„Staliśmy się celem oszczerczej kampanii, zsynchronizowanej z początkiem naszego europejskiego tournee. Sformułowano przeciw Mgle oskarżenia natury politycznej. Rzuca się w nas błotem w nadziei, że jego część do nas przylgnie. W połączeniu z groźbami i naciskiem wobec personelu lokali doprowadziło to, jak dotąd, do odwołania dwóch koncertów” – informował na swojej stronie facebookowej zespół Mgła, zanim pojawiła się informacja o odwołaniu występu w Norymberdze.











źródło: Facebook, portal tvp.info

– Koncert w Berlinie został odwołany na pięć godzin przed jego rozpoczęciem – podkreśla w rozmowie z portalem tvp.info Mikołaj Żentara, założyciel zespołu.Zdaniem Antify zarówno muzycy Mgły, jak i grającej wspólnie z tym zespołem kapeli Deus Mortem, są związani z tak zwaną „nazistowską sceną black metalową”, a w swoich utworach m. in. gloryfikują SS.– Zespół Mgła ani żaden z jego członków nie głosi i nigdy nie głosił treści nazistowskich, rasistowskich, antysemickich itp. Oskarżenia są niezgodne z prawdą i w związku z naruszeniem dobrego imienia planujemy wystąpić na drogę prawną w stosunku do tych mediów, które publikowały na piśmie oszczercze oskarżenia – informuje nasz rozmówca.Europejska trasa kapeli miała obejmować 19 koncertów. Jak dotąd odwołane zostały trzy z nich. – Oprócz koncertu w Berlinie zostały odwołane koncerty w Norymberdze i Monachium. Zamiast tego zagramy 1 maja w Pradze. Za to dzisiejszy koncert w Erfurcie odbywa się bez problemów, za chwilę wychodzimy na scenę – poinformował muzyk.