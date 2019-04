Trzecie dziecko się zabija. Wyjątkowy Marsz dla Życia w Pradze

Ulicami Pragi przeszedł dziewiętnasty już czeski Marsz dla Życia. Tym razem mieszkańcy miasta manifestowali przede wszystkim w obronie trzeciego dziecka; to najczęstsza w Czechach ofiara aborcji.

Marsz rozpoczął się mszą w katedrze na Hradczanach, a zakończył przed pomnikiem św. Wacława na Václavském náměstí. Honorowy patronat nad imprezą objęli prezydent Miloš Zeman i kard. Dominik Duka, prymas Czech.



Jednym z głównych celów marszu było w tym roku wyrażenie poparcia dla postulatu parlamentarnej komisji ds. polityki społecznej, aby część europejskich funduszy przeznaczyć na wsparcie dla rodzin wielodzietnych. Jak wykazują oficjalne dane, kategorią kobiet, która w Czechach najczęściej decyduje się na aborcję, są matki dwójki dzieci, które żyją w stabilnym związku.



– Nie można zgodzić się na to, że ze względów ekonomicznych co roku 5 tys. dzieci zostaje pozbawionych życia tylko dlatego, że państwo nie potrafi docenić wkładu rodzin wielodzietnych – powiedziała Zdeňka Rybová, rzeczniczka Ruchu Obrony Życia (Hnutí Pro život ČR, HPŽ ČR)).



Pół roku temu organizacji tej udało się namówić do współpracy czeskie firmy ubezpieczeniowe. W porozumieniu z Izbą Ginekologów i Położnych zawarto umowę, na mocy której ginekolodzy mają więcej czasu na rozmowę z kobietami, które myślą o aborcji.

źródło: KAI

Firmy ubezpieczeniowe zgodziły się pokrywać koszty dodatkowych spotkań z ginekologiem, który przedstawi ciężarnym alternatywne dla aborcji sposoby rozwiązywania problemów związanych z nieplanowaną ciążą.