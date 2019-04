Zaginęła 17-letnia Patrycja. Policja prosi o pomoc

Policjanci z Woli poszukują zaginionej 17-letniej Patrycji Zawadzkiej. Nastolatka w miniony wtorek wyjechała z Szelkowa pod Warszawą i pojechała do stolicy. Potem m. in. telefonowała do matki z Berlina. Od czwartku nie ma z nią kontaktu.

Nastolatka ma 150 cm wzrostu, jest szczupła, ma niebieskie oczy, włosy blond, długie, jasne.



Policja prosi wszystkich, którzy mają jakiekolwiek informacje na temat miejsca pobytu 17-latki ze zdjęcia, o natychmiastowy kontakt z wydziałem kryminalnym przy ul. Żytniej 36.



Telefon kontaktowy 22/ 603 94- 50, 22/ 603 70-37, 112.





#wieszwiecej Polub nas