Przewodniczący rady miasta zrezygnował z mandatu. Jechał po alkoholu

Przewodniczący szczecińskiej rady miasta Michał Wilkocki (Bezpartyjni) zrezygnował z mandatu. Jako powód podał „nieodpowiedzialne zachowanie”, jakiego dopuścił się „prowadząc samochód pod wpływem alkoholu”. Poinformował o tym w poniedziałek na swoim profilu facebookowym.

„Z dniem 29 kwietnia złożyłem rezygnację z mandatu radnego Rady Miasta Szczecin, radnego Rady Osiedla Gumieńce. Rezygnuję też ze wszystkich funkcji publicznych” – czytamy we wpisie Michała Wilkockiego na Facebooku.



„Powodem tych decyzji jest nieodpowiedzialne zachowanie, jakiego dopuściłem się, prowadząc samochód pod wpływem alkoholu. Znam wagę tego czynu i zdaję sobie sprawę z tego, ile złego mogłem przez takie zachowanie wyrządzić” – podkreślił Wilkocki.



Jak dodał, „najważniejsze jest, że nie doszło do żadnego wypadku i nikomu nic złego się nie stało, a konsekwencje poniosę sam”.



We wpisie przeprosił też swoich bliskich oraz wyborców, koleżanki i kolegów radnych, współpracowników i mieszkańców, których oczekiwania zawiódł. Zaznaczył, że w jego sytuacji decyzja o rezygnacji ze wszystkich funkcji „jest honorowym i jedynym możliwym rozwiązaniem”.



„Wierzę, że dane mi będzie kiedyś odzyskać stracone zaufanie” – napisał Wilkocki.





źródło: pap

Informację o rezygnacji potwierdził komisarz wyborczy w Szczecinie Jacek Szreder.Michał Wilkocki został powołany na przewodniczącego szczecińskiej rady miasta po zeszłorocznych wyborach samorządowych. Startował z listy komitetu Bezpartyjni. W poprzedniej kadencji rady był jej wiceprzewodniczącym. Od 2011 r. był wiceprzewodniczącym i przewodniczącym Rady Osiedla Gumieńce. Należał m.in. do zespołu ds. Szczecińskiego Roweru Miejskiego, ds. Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, ds. Honorowych Obywateli oraz do Prezydenckiej Rady Komunikacyjnej.