Łódzcy policjanci zapobiegli prawdopodobnej próbie handlu ludźmi we Włoszech

Policjanci z Łodzi udzielili pomocy przebywającej we Włoszech Polce, która mogła paść ofiarą handlu ludźmi. Dzięki nim 38-letnia kobieta została bezpiecznie przekazana pod opiekę włoskiej policji.

Jak podał rzecznik miejskiej policji w Łodzi Marcin Fiedukowicz, z komisariatem łódzkiej policji skontaktowała się w piątek kobieta zaniepokojona losem swojej 38-letniej córki.



Jak wyjaśniła, mieszka ona w Niemczech, ale ostatnio – zaproszona przez nowo poznanego przyjaciela – pojechała do Włoch, skąd zapłakana zadzwoniła do matki.



Według 38-latki jej znajomy zachowywał się podejrzanie i miał „szykować ją do sprzedaży”, ona zaś nie wiedziała, dokąd może udać się po pomoc.



Domniemana ofiara handlu ludźmi miała możliwość korzystania z telefonu komórkowego, dlatego łódzcy policjanci natychmiast do niej zadzwonili.

#wieszwiecej Polub nas

– Kobieta była bardzo zdenerwowana. Obawiała się o swoje życie i zdrowie, szlochała i nie była w stanie podać adresu, pod którym aktualnie przebywa – wyjaśnił Fiedukowicz.

Dzięki instrukcjom funkcjonariusza z łódzkiego komisariatu kobieta ustaliła adres swojego pobytu. Potem wydostała się z budynku; cały czas połączona z policjantami z Łodzi kobieta została pokierowana do najbliższego posterunku lokalnej policji. Udało jej się tam dotrzeć.



W tym samym czasie łódzcy policjanci skontaktowali się z włoskimi funkcjonariuszami. Przedstawili im sytuację pokrzywdzonej.



Fiedukowicz przypomniał, że przestępstwo handlu ludźmi jako współczesna forma niewolnictwa stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w podstawowe wartości człowieka, jakimi są wolności i godność ludzka. Dla własnego bezpieczeństwa warto przed wyjazdem poznać adresy i numery telefonów ambasady oraz konsulatu RP w kraju, do którego się udajemy.