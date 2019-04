GDDKiA wyrzuciła włoską firmę z budowy obwodnicy Częstochowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła od umowy z winy wykonawcy z firmą Salini, która miała zbudować obwodnicę Częstochowy w ciągu autostrady A1 – powiedział rzecznik prasowy GDDKiA. Wykonawca, mimo wielokrotnych wezwań, nie prowadził prac. Jednocześnie GDDKiA naliczyła firmie Salini ok. 44 mln zł kary za niedokończenie budowy.

GDDKiA poinformowała też o naliczeniu kary za „brak osiągnięcia »kamienia milowego« inwestycji” w wysokości 32 mln 491 tys. 607 zł. „Wykonawca zgodnie z kontraktem miał możliwość zabezpieczenia kary stosowaną gwarancją bankową, co zrealizował” – dodano.



„Równolegle nałożono na wykonawcę kary z powodu opóźnionych płatności dla podmiotów realnie realizujących prace lub usługi na placu budowy w wysokości 5 mln 550 tys. zł” – czytamy w komunikacie.



„Zamawiający dodatkowo naliczył kary za niezgłoszonych Podwykonawców, Usługodawców i Dostawców materiałów oraz za nieprzedłożenie Zamawiającemu projektów umów z podmiotami wykonującymi prace lub usługi, co łącznie wyniosło kwotę 915 tys. zł” – podała GDDKiA.

Ponadto – jak podkreśliła GDDKiA „na skutek braku regulowania wymagalnych wierzytelności, doszło do powstania zaległości wobec 30 podmiotów (zgłoszonych Zamawiającemu do 26.04.2019 r.) w łącznej wysokości ok. 5 mln zł”.GDDKiA podała też, że naliczyła firmie Salini kary umowne w wysokości 84 mln 492 tys. 307 zł i 74 groszy za przekroczenie czasu na zakończenie robót, z winy wykonawcy, na odcinku trasy S3 w okolicach Polkowic.

– Odstąpiliśmy od umowy, gdyż pomimo wielokrotnych wezwań Salini nie realizowało prac – poinformował rzecznik GDDKiA. Podkreślił, że wszyscy podwykonawcy mają zapewnioną ochronę. – Po to uruchamiamy gwarancje bankowe firmy Salini – powiedział.



Wykonawca tego zadania do tej pory udostępnił częściowo do ruchu trzy węzły (Kaźmierzów, Polkowice, Lubin Północ), a opóźnienie budowy jest szacowane na ponad dziewięć miesięcy.