GDDKiA odstąpiła umowy na budowę obwodnicy Częstochowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odstąpiła od umowy z winy wykonawcy z firmą Salini, która miała zbudować obwodnicę Częstochowy w ciągu autostrady A1 – powiedział rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wykonawca, mimo wielokrotnych wezwań, nie prowadził prac.

Wcześniej rzecznik powiedział, że GDDKiA odstąpiła od umowy na odcinek trasy S3 w okolicach Polkowic.



– Odstąpiliśmy od umowy, gdyż pomimo wielokrotnych wezwań Salini nie realizowało prac – poinformował.



Podkreślił, że wszyscy podwykonawcy mają zapewnioną ochronę.



– Po to uruchamiamy gwarancje bankowe firmy Salini – powiedział.



Wykonawca tego zadania do tej pory udostępnił częściowo do ruchu trzy węzły (Kaźmierzów, Polkowice, Lubin Północ), a opóźnienie budowy jest szacowane na ponad dziewięć miesięcy.

