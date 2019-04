Areszt dla taksówkarza, który przejechał rowerzystę

Wrocławski sąd zdecydował o tymczasowym areszcie taksówkarza Artura Ch., który w sobotę najpierw ścigał samochodem rowerzystę, a następnie potrącił go i przejechał. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za co grozi mu za to dożywocie. Nie przyznał się do winy.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu Justyna Pilarczyk powiedziała, że Artur Ch. w sobotę zderzył się z rowerzystą Jurijem Ch., następnie mężczyźni wymienili kilka zdań, po czym rowerzysta odjechał.



– Artur Ch. udał się swoim samochodem w pościg za rowerzystą. Obaj mężczyźni pojechali do pobliskiego parku. Artur Ch. uderzył swoim pojazdem jadącego na rowerze pokrzywdzonego, a następnie po nim przejechał. Pierwszej pomocy udzieliły pokrzywdzonemu osoby postronne, które były świadkami zdarzenia. Następnie na miejsce zdarzenia został wezwany zespół pogotowia ratunkowego, który zabrał pokrzywdzonego do szpitala – mówi rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, Justyna Pilarczyk.



Następnie policja zatrzymała Artura Ch. Rowerzysta doznał urazu klaki piersiowej i złamania żeber. Spowodowało to, że Jurij Ch. musi być hospitalizowany ponad siedem dni.

#wieszwiecej Polub nas