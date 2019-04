Bananowy protest song [OPINIA]

„Bananowy jest po prostu żywot mój / krąży wokół mnie piękności śniadych rój / rzęsami w rytm muzyki mnie wachlują i zataczają w transie krąg / Tak je ujął ten banalny wręcz, nasz bananowy song” – śpiewał Ryszard Rynkowski latem 1980 r. z zespołem Vox. Historyczny moment sprawił, że piosenka zapisała się nie tylko w historii polskiej muzyki rozrywkowej, lecz i historii jako takiej. Często przywoływana jest w opracowaniach mających przybliżyć społeczne nastroje w ostatnich dniach i tygodniach poprzedzających wybuch fali strajków sierpnia 1980 r., która na zawsze zmieniła losy Polski.

Banany w PRL były na tyle długo symbolem dobra luksusowego, że jeszcze we wczesnych latach 80. przywołane w piosence mogły nadawać jej, razem z muzyką, pewien egzotyczny urok. Dlatego trochę inna, a raczej podwójna była ich symbolika, gdy Natalia LL przygotowała w latach 70. swoje dzieło, o którym trochę niespodziewanie przypomniało sobie najpierw Muzeum Narodowe, a potem cała Polska.



Autorka, co istotne, nigdy nie negowała erotycznej wymowy swojej pracy, po latach zresztą, razem z pamięcią o specyfice zaopatrzenia handlu w realnym socjalizmie, zniknęły wszelkie inne konteksty. Stąd też zapewne decyzja o wycofaniu pracy z ekspozycji.



Czas odarł fotografie i filmy pani Natalii ze znaczeń, a sztukę wielowymiarową zmienił w użytkową, która dziś lepiej czułaby się zapewne w podziemiach jednego z modnych warszawskich klubów. Prowokując do oskarżeń o seksizm i uprzedmiotowienie przedstawionej na nich kobiety, które padałyby ze strony większości środowisk i osób, dziś biorących je w obronę, jako dobro kultury bardziej od prac malarskich mistrzów godne prestiżu ekspozycji stałej Muzeum Narodowego w Warszawie.

Sztuka według wielu krytyków, teoretyków i znawców tematu powinna prowokować. I praca Natalii LL faktycznie prowokuje. Prowokuje przede wszystkim do robienia z siebie, i z nas przy okazji, idiotów. Oto bowiem celebryci, a za nimi tłum naśladowców, przekonanych o własnym nonkonformizmie, zamienia na swoich zdjęciach profilowych dziki i wykrzykniki na banany, a obrona obecności w przestrzeni muzealnej staje się tym, czym dwa sezony temu był sprzeciw wobec wycinki w Puszczy Białowieskiej, chwilę później niezgoda na odstrzał zwierząt roznoszących ASF, a ostatnio wsparcie dla strajkujących nauczycieli.

Dyrekcja Muzeum idealnie wstrzeliła się w moment, trafiając akurat na chwilę, w której nauczycielski protest wygasł i trzeba było nowego impulsu do utrzymywania społecznego wzburzenia. Natychmiast więc znani i lubiani, a po nich nieznani i aspirujący, zaczęli fotografować się z bananami, udając przy tym, że seksualny kontekst pracy to wymysł oszalałych katolickich cenzorów.



Na ten aspekt zwraca uwagę broniący obecności pracy w przestrzeni publicznej autor facebookowej strony „Kusi na kulturę”: „(…)zdjęcia (klatki z filmu dla ścisłości) zrobione są tak, że ewidentnie mają się kojarzyć seksualnie. To nie są tylko zdjęcia kobiety jedzącej banany. To bardzo świadome użycie pewnych zakorzenionych wzorców i ukazanie wszechobecnej seksualizacji w przekazach audiowizualnych. Jeśli ktoś nie widzi tego aspektu, to w jakiś sposób degraduje działania artystki i sam wykazuje się ignorancją.



Według mnie problemem nie jest to, że panowie z ministerstwa wszędzie widzą penisy, bo akurat w tym wypadku mieli je zobaczyć. Chodzi o blokowanie pewnych form przekazu mimo tego, że używają tarczy obronnej w postaci odniesienia się do strefy symbolicznej. Ale to schodzi na drugi plan, bo łatwiej wrzucić zdjęcie banana i napisać, jakim to jest się zdrowym seksualnie bytem, bo to tylko owoc.

To cenny głos, który, co widać nawet w komentarzach pod wpisem, nie za bardzo przebił się do tych, do których był adresowany. „Obrońcy” ograbiają więc pracę z ostatniego kontekstu, jakiego nie odebrał jej czas. Co więcej, dotychczasową wymowę odbierają też samemu publicznemu jedzeniu bananów przez osoby publiczne, gest ten nie jest bowiem niczym nowym. Tyle tylko, że dotąd miał być (czy mądrą, czy niemądrą, to już inna sprawa, tu akurat bez znaczenia) demonstracją solidarności ze sportowcami, padającymi ofiarą rasistowskich napaści z użyciem skojarzenia małpa – banan.



Dwa lata temu z tym owocem wystąpił polityk Platformy Obywatelskiej Paweł Zalewski, wzywając wraz z koleżankami do walki z rasizmem i uprzedzeniami. W ramach podobnego happeningu wystąpił też piłkarz Robert Lewandowski. Co ciekawe, jego zdjęcie, wyrwane z kontekstu, było wykorzystywane jako ilustracja tekstów o „bananowym proteście” i planowanemu jedzeniu bananów przed siedzibą muzeum.



Tymczasem jego dyrekcja poddała się bardzo szybko i zapowiedziała już powrót kontrowersyjnych dzieł (sprawa dotyczy też prac Katarzyny Kozyry, jednak o niej mówić było obrońcom wolności sztuki mniej wygodnie, naśladownictwo na zdjęciach profilowych też raczej nie wchodziło w grę). O artystkach zapomnimy pewnie znów na długie lata, ale zostaną nam śmieszne zdjęcia znanych osób z bananami. W sam raz do ubarwiania polemik i publikacji.