„Dziękuję za odwagę i mądrość”. Prezydent odznaczył uczestników walk w Karbali

– Przyczyniliście się do tego, że nasi sojusznicy nas szanują, Rzeczpospolita przez 15 lat zbiera plony waszej wspaniałej postawy – powiedział prezydent Andrzej Duda w 17. Wielkopolskiej Brygadzie Zmechanizowanej do uczestników walk w irackiej Karbali, którzy zostali w poniedziałek odznaczeni.

Prezydent wraz szefem MON odznaczył Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości uczestników walk w irackiej Karbali w 2004 roku.



– Dziękuję za bohaterstwo, dziękuję za odwagę, dziękuję za mądrość panu pułkownikowi i wszystkim tym, którzy wtedy dowodzili polskimi żołnierzami, jego podkomendnych, dziękuję za mądrość – powiedział prezydent.



– Przyczyniliście się panowie do umacniania niepodległości Rzeczpospolitej, bo przyczyniliście się z całą pewnością do tego, że nas szanują, szanują nas nasi sojusznicy, szanują nas wszyscy ci, którzy o tamtym czynie bojowym polskich żołnierzach wiedzą. Z całego serca chcę za to podziękować. Rzeczpospolita przez te 15 lat zbiera plony waszej wspaniałej postawy i to, że sojusznicy patrzą na nas tak, jak patrzą, że są obecni na naszym terytorium, to, że nasz głos liczy się w Sojuszu Północnoatlantyckim zawdzięczamy także i wam, waszej odwadze, waszemu bohaterstwu, waszej mądrości – podkreślił Andrzej Duda.





Błaszczak: udowodniliście, że WP gotowe wspierać sojuszników



– Żołnierze, którzy bronili ratusza w Karbali, udowodnili, że polskie wojsko jest profesjonalne i gotowe wesprzeć sojuszników w trudnych chwilach – powiedział minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.



Zwracając się do odznaczonych Błaszczak podkreślił, że to „żołnierze, którzy udowodnili, że Wojsko Polskie jest profesjonalne, zaangażowane, gotowe wesprzeć naszych sojuszników w trudnych chwilach”.



– Żołnierze Wojska Polskiego służyli, służą i służyć będą w misjach, które są organizowane przez ONZ, Sojusz Północnoatlantycki, UE, dlatego że tak postrzegamy nasze zobowiązania sojusznicze; dlatego, że uważamy, że to jest gwarancją naszego bezpieczeństwa. Okazujemy solidarność wobec naszych sojuszników, oczekujemy tej solidarności od naszych sojuszników w sytuacji, w której takie wsparcie byłoby konieczne – dodał minister obrony.



Przypomniał, że żołnierze 17. WBZ wchodzą w skład wielonarodowej grupy bojowej NATO w Rumunii. Minister podkreślił, że profesjonalizm polskich żołnierzy to atut w zabiegach o zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.